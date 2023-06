A fin de mayo el Gobierno confirmó el segundo aumento del año para jubilados, pensionados y titulares de diversas prestaciones de Anses. Según el índice, establecido por la ley de movilidad jubilatoria, los beneficiarios del organismo que dirige Fernanda Raverta cobran este mes sus haberes con un incremento del 20,92%. A este monto, jubilados y pensionados deben sumar un 50% en concepto de aguinaldo.

Además, como ya viene haciendo desde hace varios períodos, el Gobierno pagará un bono extra que pretende compensar la pérdida de poder adquisitivo de jubilados y pensionados con haberes más bajos. Por esta decisión, quienes cobren menos de $73.665,43 cobrarán un bono extra de hasta $15.000 que ayude a este grupo a hacer frente a la creciente inflación.

En total, el Gobierno pagará en este tramo del año tres bonos mensuales con un monto máximo de $15.000, $17.000 y $20.000 en los meses de junio, julio y agosto. Para saber el monto del bono extra a cobrar, sólo hay que confirmar con el DNI el monto total de los haberes del mes con el aumento.

Quienes cobran entre $68.665,43 y $117.330,86 cobrarán este mes un bono extra de $5.000. Y quienes cobren hasta $122.330,86 recibirán un plus hasta completar esa cifra.

A partir de hoy cobran sus haberes los titulares de pensiones no contributivas. A pesar de que el bono extra tiene la intención de llegara todos los beneficiarios de Anses, hay un grupo de pensionados que no cobrará el aumento. Se trata de las titulares de pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos, cuyo haber mensual con el aumento asciende a $89.134. Aunque están excluidas del bono más importante, estas mujeres cobrarán un bono extra de $5.000.

Pensiones no contributivas de Anses: cuánto y cuándo cobro

Con el aumento previsto para este mes, las pensiones no contributivas por vejez e invalidez que otorga Anses pasan a ser de $$49.687 a los que se suma el aguinaldo y el refuerzo de $15.000. El tercer tipo de pensión no contributiva que paga el organismo es para madres de 7 o más hijos cuyo haber mensual pasa a ser de $89.134 con el aumento que prevé la ley.

DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de junio

DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de junio

DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de junio

DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de junio

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de junio

Cuándo cobro: jubilados y pensionados de Anses con haberes de hasta $70.962

De acuerdo a lo previsto por la ley de movilidad jubilatoria, jubilados y pensionados de Anses cobran este mes el aumento del 20,92%. Además, los beneficiarios del organismo cobrarán un monto extra correspondiente al aguinaldo y un bono extra de hasta $15.000.

DNI terminados en 0: jueves 8 de junio

DNI terminados en 1: viernes 9 de junio

DNI terminados en 2: lunes 12 de junio

DNI terminados en 3: martes 13 de junio

DNI terminados en 4: miércoles 14 de junio

DNI terminados en 5: jueves 15 de junio

DNI terminados en 6: viernes 16 de junio

DNI terminados en 7: miércoles 21 de junio

DNI terminados en 8: jueves 22 de junio

DNI terminados en 9: viernes 23 de junio

Jubilados y pensionados de Anses que cobran más de $70.962: cuándo cobro

DNI terminados en 0 y 1: lunes 26 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 27 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 28 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 29 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 30 de junio

AUH: cuánto cobro con el aumento

Los titulares de AUH también percibirán un incremento en sus haberes. La asignación, una de las más populares de Anses, pasa a ser de $13.864 a partir de este mes.

Las fechas de cobro establecidas para los titulares de AUH son:

DNI terminados en 0: jueves 8 de junio

DNI terminados en 1: viernes 9 de junio

DNI terminados en 2: lunes 12 de junio

DNI terminados en 3: martes 13 de junio

DNI terminados en 4: miércoles 14 de junio

DNI terminados en 5: jueves 15 de junio

DNI terminados en 6: viernes 16 de junio

DNI terminados en 7: miércoles 21 de junio

DNI terminados en 8: jueves 22 de junio

DNI terminados en 9: viernes 23 de junio