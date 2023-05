Día mundial sin tabaco: El consumo aumenta en los jóvenes y mantiene alerta a los médicos

El 31 de mayo se celebra, cada año, el "Día Mundial sin Tabaco", con el fin de concientizar con respecto a su consumo y las consecuencias que puede acarrear. En la misma línea, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) resalta que también se debe mantener alerta frente a los cigarrillos electrónicos o vapeadores, que también representan un alto riesgo para la salud.

Los efectos contraproducentes del cigarrillo son harto conocidos por todos, pero se ha generado una idea, en paralelo, de que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores no tienen efectos nocivos para la salud. Estos instrumentos, que simulan la idea de fumar, son un dispositivo que produce un aerosol que se aspira. Lo componen tres elementos: una batería, un atomizador y un cartucho. En dicho cartucho, se carga un líquido que puede contener nicotina, derivados del de cannabis, saborizantes, aromatizantes y compuestos químicos.

Según la doctora Cecilia Cortes (MP 4.774), miembro de la FAC, "las diferencias en el voltaje de las baterías y los sistemas de circuitos para calentar la solución y transformarla en un aerosol pueden contribuir a la formación de sustancias tóxicas en las emisiones. Están fabricados por las mismas compañías que venden cigarrillos ordinarios. Su publicidad está pensada para la gente joven".

Los especialistas ven un incremento en el consumo de cigarrillos electrónicos por parte los jóvenes, como fue en su momento una moda el cigarrillo; modas que perjudicaron y perjudican gran parte de la población. Por eso, Cortes remarca que "no son inofensivos, emiten aerosol y no vapor de agua. El aerosol contiene numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas. Además, los datos científicos existentes demuestran que no sirven para dejar de fumar”.

A esto, se le suma un marco muy particular en la Argentina. Resulta que los cigarrillos electrónicos están prohibidos desde 2011 por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, pero se siguen vendiendo sin bajo ningún control. La disposición 3226/2011, que prohíbe su comercialización, declara que está vetada "la importación, distribución, comercialización y la publicidad o cualquier modalidad de promoción en todo el territorio nacional del sistema electrónico de administración de nicotina denominado 'Cigarrillo Electrónico', extendiéndose dicha prohibición a todo tipo de accesorio para dicho sistema o dispositivo, como asimismo a cartuchos conteniendo nicotina".

Los riesgos del cigarrillo electrónico

Especialistas de la medicina pudieron demostrar que el uso de cigarrillo electrónico trae consigo las siguientes consecuencias:

Adicción: muchos cartuchos son hechos a base de nicotina y no requiere de un vapeo constante para considerarse adicto.

Empezar a fumar: contrario a la creencia de que ayuda a dejar de fumar, los cigarrillos electrónicos abren la puerta hacia el tabaco convencional.

Efectos psicológicos: el uso de nicotina puede empeorar cuadros de ansiedad o depresión. Además tiene efectos sobre la memoria, la concentración, el autocontrol y la atención.

Neuroinflamación

Impotencia: hay evidencias que pueden vincular la disfunción eréctil con el hábito de vapear.

Insomnio

Cáncer: el uso del cigarrillo electrónico expone a su consumidor a sustancias cancerígenas.

Bronquitis crónica

Daño pulmonar: el "vapeador" contiene acetato de vitamina E, que puede afectar directamente y generar lesiones pulmonares.

Inmunodepresión: el consumo habitual puede generar cuadros inmunológicos deteriorados que faciliten las infecciones

Riesgo de explosión de baterías

Intoxicación de niños pequeños por sus colores y aromas atractivos.

Los fumadores tradicionales en Argentina

En nuestro país se estima que hay aún 9 millones de consumidores de tabaco, mientras que mueren 44 mil de forma anual. Las cifras en la Argentina se mantienen estables desde hace más de una década, por lo que se ubica entre los países de la región con mayor tasa de consumo de tabaco.

Dicho escenario, muestra que el marco legal y las campañas de concientización ya son insuficientes contra el consumo del tabaco, tan arraigado, que hay en el país. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido el Convenio Marco para el Control del Tabaco, el cual aún no ha sido ratificado por el Congreso Nacional.

La OMS, ha adoptado el lema "Cultivemos alimentos, no tabaco" como parte de su campaña de prevención. Esto hace referencia a la cantidad de tierras que podrían destinarse a la producción de alimentos, en lugar de servir a la producción tabacalera. La campaña bajo este lema, busca alentar a los gobiernos a terminar con las subvenciones para el cultivo de tabaco y que se destinen esos fondos a proyectos de agricultura sostenible.