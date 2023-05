El intendente de Los Altos, Raúl Barot, planteó la necesidad de la renovación generacional en los altos mandos del PJ. Si bien afirmó que no hay ninguna pelea en el oficialismo y que no está en contra de Dusso, sostuvo que hay que darle mayor lugar a los jóvenes.

“Mi postura es que tenemos que comenzar a ver a nuestra generación, la generación intermedia y que no quede tan solo en el slogan ‘el momento de los jóvenes es hoy’, o ‘los jóvenes son parte de los gobiernos’, porque cuando van a cerrar las listas, los jóvenes quedan empujando el carro”, dijo el jefe comunal en diálogo con Radio Ancasti de la ciudad Capital.

Barot señaló que “hay un cambio generacional importante” en todo el país y dentro del PJ, pero que “eso no significa tirar a alguien”. En este contexto, sumó la idea de “comenzar a trabajar en el federalismo”.

“Raúl Jalil es un gran gobernador federal, porque no hay un departamento donde no se haya hecho una obra que le cambió la vida a cada vecino. Hay una mirada desde el gobierno de Lucía (Corpacci), donde el mismo Rubén Dusso fue ministro de Obras Públicas. Rubén es un gran dirigente y un gran vicegobernador, no significa con esto que se plantea que hay jóvenes que quieren ir contra alguien. Simplemente creo que es momento de comenzar a ver a los dirigentes jóvenes”, expresó.

También afirmó que es momento de “oxigenar no solo al PJ sino a la mayoría de los partidos políticos y brindarle a la sociedad nuevos cuadros políticos".