Para Luis Barrionuevo, un intendente debe ser el Vicegobernador

El titular de UTHGRA, Luis Barrionuevo, acompañó el pedido de los intendentes para integrar la fórmula en la Vicegobernación. En ese sentido, consideró que el actual vice, Rubén Dusso, debería dar un paso al costado porque “ya cumplió un ciclo”. “¿A quién representa Dusso?”, se preguntó, además expresó su respaldo político a la gestión del gobernador Raúl Jalil, pidió por un nuevo mandato suyo.

“Jalil ha hecho obras en el interior que no hizo nunca nadie, y eso tiene que ver con las regiones que empiezan a producir y que empiezan a dar trabajo que no sea siempre del Estado”. “No hay otro contrincante que no sea Jalil”, insistió.

Por otra parte, consultado sobre el planteo de los intendentes del peronismo, consideró que “no estaría mal que consiguieran la Vicegobernación”.

“Si están todos y quieren tener un espacio, creo que es bueno. Ese pedido tendrán que atenderlo Jalil y Corpacci y darle la posibilidad a los que representan a la gente, que están en el día a día. Yo voy a apoyar lo que decida el Gobernador; estimo que lo resolverán pronto”, expresó.

Dusso, ¿a quién representa?"

Al respecto, consideró que el actual vicegobernador, Rubén Dusso, no debe ser parte de la fórmula este año. “Creo que Dusso ha cumplido una etapa bastante importante, ya está", sostuvo.

"Creo que tiene que dar un paso al costado, acompañar y dejar al Gobernador que decida realmente a quien tenga la representatividad, a quien tenga los votos de la gente. Dusso, ¿a quién representa?", dijo.

"Es hora de que los intendentes, que son en definitiva los que ponen el pecho y el cuerpo con todos los problemas diarios, también tengan sus posibilidades”, remarcó.