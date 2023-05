"Si hablamos de federalismo, la política del interior debe estar presente"

La disputa por la candidatura a la gobernación ya comenzó, y es que el oficialismo tiene que buscarle destino para los intendentes Sebastián Nóblega, Guillermo Ferreyra (Fray Mamerto Esquiú) y Juan Pablo Sánchez (Santa María) ya que son los que no pueden ser reelectos por la limitación a dos mandatos que establecen sus respectivas Cartas Orgánicas.

El pasado viernes, los senadores -con la excepcion de José 'noni' Alanís- pidieron el aval para que la fórmula Raúl Jalil – Rubén Dusso se presenten por el PJ en las proximas elecciones.

“Consideramos a través de hechos objetivos que la provincia se encuentra en crecimiento gracias a las acertadas y oportunas decisiones que el actual equipo de gobierno se encuentra tomando, como continuidad a las políticas del gobierno de Lucía Corpacci, dando como resultado una provincia con crecimiento productivo, con proyección y cuentas ordenadas”, indicaron.

El senador por nuestro departamento se despegó del comunicado que firmaron sus pares. Alanís Andrada dijo que desconocía el comunicado que difundieron desde el bloque de senadores del Frente de Todos y sentó su postura. “Desde el interior siempre hemos reclamado federalismo, yo no estoy hablando de cambio generacional, ni oxigenación, estoy hablando de federalismo que es lo que siempre he reclamado y es de lo que siempre hablé ante mis pares”, señaló.

Alanís Andrada considera que el intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega, debería acompañar en la fórmula al gobernador Raúl Jalil.

“Si tenemos la posibilidad de llevar a alguien en la fórmula, a mí me gustaría que vaya alguien del interior y alguien con quien yo he trabajado políticamente desde hace varios años. A mí me interesa insistir en el tema federalismo. El interior fue generoso siempre, el interior siempre se preocupó para que las cosas vayan mejor a través del sacrificio y del trabajo que se hizo siempre, yo reclamo federalismo, reclamo la necesidad que tiene el interior de integrar cargos importantes”, expresó.

Alanís Andrada aclaró que no tiene nada en contra del exministro de Obras Públicas en la gestión de Lucía Corpacci. “Tengo un gran respeto por el vicegobernador, es un libro abierto de sabiduría, de conocimiento político, pero considero que Sebastián Nóblega puede representarnos en el sentido del federalismo”.

“Con Sebastián nos conocemos. Yo he visto que él es quien puede representarnos a nivel provincial. El interior necesita a alguien en cargos importantes para mantener el federalismo y que esto no sea una palabra discursiva. No habló de edades ni oxigenación en la fuerza, pienso que el interior merece una oportunidad y Sebastián es la persona indicada”, insistió.

Solo un pedido de Nóblega

Desde el sector del “Dussismo” evitaron referirse a la polémica y sólo señalaron que el planteo no es de los intendentes en general y lo redujeron a un pedido de Nóblega.

Añadieron que en la última reunión en la que los intendentes se expresaron a favor de la reelección de Jalil, lo hicieron también por Rubén Dusso y nadie salió a plantear otra postura en el encuentro.

La gallina de los huevos de oro

Por su parte, la intendenta de Fiambalá, la "ultraminera", Roxana Paulón, se mostró más cercana a Dusso, sobre todo cuando este volvió a reiterar en otras de sus innumerables visitas a la Fiambalá minera que "la minería, es una actividad primordial que debemos desarrollar con la participación de todas y todos, dejando de ser una minería extractiva que le conviene a unos pocos para pasar a ser una minería industrial que le conviene al conjunto de la sociedad".

"Quiero resaltar lo importante que es tener al lado nuestro y en nuestra localidad, al propio vicegobernador de la provincia, escuchándonos y acercando capacitaciones para ayudarnos a crecer. Y estoy hablando de un Vicegobernador que no lo tenemos de ahora sino que lo tenemos desde siempre presente con nosotros”, dijo Paulón.

Que se rompan las asimetrías con las capitales

A todo esto el intendente Sebastián Nóblega en declaraciones a Radio Ancasti de la ciudad Capital manifestó que el peronismo siempre tiene una mirada federal para el interior.

"Falta todavía un tiempo para la elección de candidatos, pero es importante que se fortalezca este proyecto político en la provincia. Nosotros vamos a estar en donde el proyecto político nos necesite”, señaló.

“Creo que es un proyecto político que tiene que tener futuro, pero siempre el peronismo tiene que ser ‘con la gente de adentro’, con una mirada federal para el interior. Esa también es la lucha de los dirigentes que somos del interior, precisamente eso, que se rompan siempre las asimetrías con las capitales y que se pueda trabajar con el interior”, manifestó Nóblega.

Nóblega dijo que la discusión se dará dentro del Partido Justicialista y que “que es importante siempre que cuando hablemos de federalismo también esté presente la representación política del interior. Esa es una defensa que vamos a sostener todos nosotros”, concluyó.