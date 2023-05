Sting y la inteligencia artificial: "Es trabajo del alma, y ​​las máquinas no tienen alma"

Sting opinó sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en la creación musical, y dijo que no le teme a la tecnología porque escribir canciones es "trabajo del alma" y "las máquinas no tienen alma".

En una entrevista con Music Week, a Sting se le preguntó si cree que las computadoras son capaces de hacer buenas canciones, a lo que el ex The Police respondió: "La analogía para mí es ver una película con CGI. Tiendo a aburrirme muy rápido, porque sé que los actores no pueden ver al monstruo. Así que realmente siento lo mismo acerca de que la IA pueda componer canciones".

"Básicamente, es un algoritmo y tiene una gran cantidad de información, pero le faltaría esa chispa humana, esa imperfección, si se quiere, que lo hace único para cualquier artista, así que realmente no le temo", comentó Sting.

"La IA podría crear mucha música de manera bastante eficiente", agregó. “Creo que la música dance electrónica aún puede ser muy efectiva sin involucrar a los humanos en absoluto. Pero escribir canciones es muy personal. Es trabajo del alma, y ​​las máquinas no tienen alma. No todavía, de todos modos…".

Sting y los derechos de autor

En otra parte de la conversación con Music Week, el músico también ofreció sus pensamientos sobre el reciente caso de derechos de autor de Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Dijo: "Nadie puede reclamar un conjunto de acordes. Nadie puede decir, 'Oh, ese es mi conjunto de acordes'. Creo que (Ed Sheeran) dijo: 'Mira, las canciones encajan entre sí'. Lo hacen, así que creo que todo esto es una tontería y es difícil de entender para un jurado, ese es el problema".

Sting continuó: "Pueden ser engañados por un musicólogo diciendo: 'Aquí hay cuatro notas que son concurrentes'. No, no, no funciona de esa manera. Pero todas las canciones están relacionadas, y la publicación es algo bastante reciente. Los compositores clásicos tomaban un tema de otro compositor y decían: 'Esto está basado en un tema de Brahms y estará bien', pero no hubo publicación".

"Así que esa era la verdad, los músicos se roban unos a otros, siempre lo hemos hecho. No sé quién puede afirmar poseer un ritmo o un conjunto de acordes, es prácticamente imposible", sentenció el británico.