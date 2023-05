Hallaron los restos óseos de Karina Chazarreta: llevaba cuatro meses desaparecida

“Hoy nos dieron la noticia más triste de todas, la cual no quería que llegara. Por parte de la Fiscalía nos confirmaron que la muestra de ADN, la cual nos sacaron a mi hermano y a mí, dio como resultado positivo, que los restos óseos (hallados en zona norte el 25 de marzo), son de mi madre, Karina Verónica Chazarreta", informó anoche a través de las redes sociales Cristian Ortega, uno de los hijos de Karina.

"Es un dolor tan grande saber esto, nuestra familia aún está destruida. La causa de su deceso aún está en periodo de investigación, un tiempo de 45 días aproximadamente", agregó.

"Quiero pedir a los medios de prensa que no estamos en condiciones de dar ninguna nota ni de recibir llamados", apuntó y remarcó: "Por un momento tuve las ilusiones de que no fueras vos, por un momento pensé que te volvería a ver con vida, por un momento quería despertar de esta pesadilla, por un momento solo quería verte. Ya no tengo palabras ni aliento para seguir, se me acaba de caer toda mi vida; solo quiero despertar de esta maldita pesadilla. Vieja mía, te voy a extrañar muchísimo, quedate tranquila mamita, voy a cuidar a los chicos , quedate tranquila que no los voy a abandonar, te amo muchísimo má", finalizó.

La novedad le fue dada a conocer a la familia anoche por el fiscal que investiga la desaparición, Jonathan Felsztyna, en compañía de psicólogos y personal especializado para brindar la contención necesaria.

Desde el área de prensa de la Corte de Justicia confirmaron la noticia.

Explicaron además que el cotejo de las muestras de ADN de los chicos Chazarreta con las muestras recogidas de los restos óseos hallados casualmente en marzo en un basural detrás de los talleres de la empresa de colectivos El Nene, corresponden a Karina Chazarreta (49).

"Luego de darse participación a un equipo integrado por médicos legistas del Cuerpo Interdisciplinario Forense y tras ejecutarse la operación autopsia de rigor, no se han podido establecer las causas de muerte, por lo cual se dará continuidad a peritajes de otras ciencias vinculadas al ámbito forense, en pos de esclarecer los factores del deceso con la mayor celeridad que demanda el caso", justificaron.