Kool & the Gang anuncia un nuevo álbum llamado: "People Just Wanna Have Fun"

En el marco de la celebración del 60 aniversario de Kool & The Gang el próximo año, el icónico grupo de funk y soul anunció su nuevo álbum People Just Wanna Have Fun. El disco se lanzará el 14 de julio en de 2023, y sigue a su sencillo “Let’s Party” con Sha Sha Jones.

El álbum de 15 canciones está encabezado por el bajista fundador Robert “Kool” Bell y el teclista y baterista George “Funky” Brown. El set será el álbum de estudio número 34 de la banda y cuenta con algunos de los últimos trabajos de estudio de los legendarios trompistas fundadores, el hermano de Kool, Ronald “Khalis” Bell, y Dennis “D.T.” Thomas, que murió en 2020 y 2021, respectivamente. Sha Sha Jones, Shawn McQuiller, Lavell Evans, Dominique Karan, Rick Marcel, Walt Anderson y los raperos Ami Miller & Ole’ proporcionan la voz principal en el álbum.

La banda se embarcará en su gira Kool & the Gang Rock the World Tour, iniciando las cosas el 5 de mayo en Las Vegas y realizando el gran final en Saratoga, California, el 24 de septiembre. La gira internacional también llevará al grupo a Londres, Inglaterra y a Plovdiv, Bulgaria.

En 2020, el hermano de Bell y compañero de banda de toda la vida, Ronald Bell, murió en septiembre. Menos de un año después, el grupo perdió a otro cofundador del saxofonista Dennis Thomas.

“No ha sido fácil”, dijo Bell a Rolling Stone en 2022. “Estamos tratando de seguir avanzando. Pero mi hermano y Dennis son miembros clave a lo largo de los años”.