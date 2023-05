Garrafas: podría haber faltantes en el invierno

A pesar del aumento decretado por la Secretaría de Energía al precio de la garrafa de gas, desde las empresas productoras y distribuidoras advierten que no sólo es insuficiente, sino que puede empujar a muchas empresas a cesar de operar y producir faltantes en la provisión de gas en el invierno.

Desde la cartera que comanda Flavia Royón dispusieron un aumento del 8,54%, retroactivo al 1° de abril, de los precios máximos de referencias para las garrafas, sean de 10, 12 o 15 kilogramos.

Pero, según Pedro Cascales, presidente de Cegla (Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado), "el aumento que se publicó en el boletín oficial mejora la situación, pero no la resuelve en lo absoluto".

"Con el nuevo precio vendemos a $724 una garrafa, pero nuestro costo de producto, solamente el gas, es de $387, es decir, más de la mitad. Cuando le sumamos el transporte que son $176 de promedio, $207 del costo de mantener los envases y los centros de canje, $220 que es la mano de obra, más $43 de impuestos, el costo total se va a $1032. Con lo cual tenemos una pérdida operativa de $308. Claramente el problema no está resuelto. Por supuesto, está mejor, porque sino el problema sería mayor", aclaró.

El empresario también le reclamó al gobierno que se avance en las asistencias prometidas en 2021 para evitar aumentos. "Con respecto a la asistencia económica transitoria que el gobierno otorgó en el 2021 para evitar aumentos, se nos está adeudando más de la mitad del año pasado, que son casi $5000 millones, aunque el martes se publicó una resolución de pago de estas asistencias por unos $900 millones y hace unas semanas otra con el pago de $400 millones, todavía no se cobró nada. Con lo cual son solamente promesas".

Finalmente advirtió que "si esto no se resuelve para el invierno y las empresas siguen con esta pérdida operativa, puede haber algunas que no puedan continuar operando. También puede haber zonas donde no se pueda llegar con el gas porque las distancias son muy grandes y los precios no se acomodan para cubrir el costo o simplemente lo que dice la ley 26020 cuando señala que la autoridad de aplicación, en este caso, la Secretaría de Energía, tiene que cubrir los costos y una razonable rentabilidad y debe revisar los precios de referencia de manera periódica. Eso no se está realizando ni en tiempo, ni en forma".