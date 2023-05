Bienestar Animal: comenzó la campaña de castración

El Municipio de Tinogasta a través de la secretaría de Producción, llevó adelante la Campaña de Castración, destinada a caninos y felinos en el marco del Programa “Bienestar Animal”. En una primera etapa se realizó un total de 60 castraciones, con el objetivo de concientizar el cuidado de nuestras mascotas y que no caigan en el maltrato o en el abandono.

Esta campaña estuvo a cargo de Florencia Álvares de la secretaría de Producción, dos veterinarias más un técnico ayudante provenientes de la Ciudad Capital. Cabe destacar que, la esterilización quirúrgica es un método ético de control de la población animal para mejorar la calidad de vida de perros y gatos y reducir el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas al ser humano.

En la jornada de trabajo, se contó con la presencia del secretario de Producción, Dardo Morales; el secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada, referentes de la Asociación protectora de animales Huellitas Felices de Tinogasta, y el equipo de trabajo del área de Producción del municipio.

En este contexto, Dardo Morales expresó “es importante este trabajo y desde el municipio también continuamos incorporando acciones que se orienten a los animales, porque forman parte de nuestra familia también, por lo cual es nuestro compromiso continuar brindando herramientas de este tipo”.

Por su parte, Florencia Álvares, encargada de Animales en la secretaría de Producción, expresó “estamos trabajando conjuntamente con los chicos de la asociación Huellitas, con gente con la que teníamos compromisos por cumplir, que necesitaban acceder a castraciones, ya que había un registro previo, vamos a seguir trabajando con los profesionales de afuera como con el Veterinario David Agüero también, entonces pedimos paciencia a los vecinos, que vamos a cumplir en algún momento con todos, hasta eso pueden ayudarnos cuidando sus animalitos con anticonceptivos, que son 2 anticonceptivos por año, en perras cada 6 meses y tienen un costo menor, lo pueden conseguir en una forrajería o en una veterinaria, concientizándose de cuidar sus animales, ese es el objetivo, que no haya tanta población de animales y que no haya abandono, tenemos que tomar conciencia nosotros y no generar animalitos en la calle que causen daños, hemos recibido muchas quejas y se está trabajando una ordenanza junto al Concejo Deliberante sobre los perritos que andan en la calle que si tienen dueño, perras en celo, perros que rompen basura o hacen daño, entonces vamos a empezar a trabajar con multas por maltrato animal y para el cuidador responsable que no guarda sus animales”.

Asimismo Álvares, agregó “ha llegado gente de los distritos, le explicamos a la gente que vamos a tratar de llegar allí, que no se preocupen, vamos a seguir trabajando en esto y cualquier consulta o ante alguna duda, se pueden comunicar a la página de Huellitas o conmigo, Florencia Álvares en Facebook, nosotros podemos anotarlas para que el día de mañana cuando tengamos castraciones realizames el trabajo, y podamos cumplir con ellos”.

“Hoy realizamos 60 castraciones, yo estoy trabajando en el área de Producción, como encargada de animales y llevamos también un trabajo de campo, donde estamos brindando los servicios de vacuna antirrábica junto a la desparasitación, también que tenemos un proyecto que se llama “Conciencia Animal”, con el cual la días a tras hemos salido a las escuelas a dar charlas junto al Concejo Deliberante, y la gente de Políticas Juveniles, que me acompañan en esta tarea, nos gustó la forma en la que nos recibieron, vamos a ir por todas las escuelas, así que vamos a tratar de generar conciencia, tenemos que empezar por los más jóvenes ya que ellos son el futuro y tienen que dar el ejemplo”, enfatizó Álvares.

