Escuela Secundaria Rural N° 25: Padres cortan ruta en el ingreso de la localidad de Saujíl

Más de medio centenar de vecinos provenientes a la localidad de Tatón, realizaron un corte de ruta sobre el ingreso de la localidad de Saujíl, en el distrito Fiambalá, sobre Ruta Provincial N° 34. La manifestación impidió en esas horas tempranas del lunes, la circulación de decenas de docentes que trabajan en las distintas escuelas del norte del departamento, como así también el tránsito de empresas.

Los pobladores manifestaron que el corte se realizaba reclamando por las condiciones edilicias del Anexo 1 de la Escuela Secundaria Rural N° 25 al que concurren sus hijos. “Es injusto y triste ver que nuestros hijos desayunen sentados en unos palos y no tengan lo mínimo para poder estudiar cómodamente. Solicitamos los espacios adecuados que fueron prometidos y que hasta el momento no hay repuesta de aquellas promesas. Por otro lado, reclamamos por la salud de nuestro pueblo. No tenemos nada ni nadie que nos atienda cuando estamos enfermos. Hace tiempo que estamos olvidados”, dijeron.

Los padres estaban acompañados por la comunidad educativa, por cuantos todos se ven afectados por los serios inconvenientes que produce no tener el edificio terminado. Por ello anticiparon que continuarán con el corte hasta que reciban alguna repuesta concreta por parte del Gobierno de la provincia, por ello y como a lo largo de toda la jornada del lunes, ningún representante del Ministerio de Educación o de Infraestructura se hizo presente, los padres determinaron levantar el corte pasado el mediodía, adelantando que este martes la manifestación va a continuar.

Así lo confirmó Timoteo Salva, padre de uno de los alumnos quien además se mostró dolido por la falta de interés y destacó que la triste realidad de los alumnos es la misma desde hace diez años. Durante este tiempo los jóvenes han ido egresando sin ver hecho realidad el sueño del edificio nuevo. “Los chicos estudian en instalaciones que ceden desde la comuna y andan deambulando de un lugar a otro. Es feo ver a un hijo en esas condiciones”, expresó Salva.

“Nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias porque ya esperamos demasiado. Son diez años de ver que las empresas vienen y se van. La que está ahora, que no sabemos si tiene contrato o no, tiene a cinco obreros haciéndose que trabajan, y si es que vienen a trabajar. En el medio, los chicos siguen sin baños y sin un lugar digno para sentarse a almorzar. Andan caminando por la calle con el plato de comida en la mano”, relató con indignación. Y en función de esta grave situación es que sostienen que van a mantener el reclamo hasta que una autoridad con poder de decisión llegue hasta el lugar para dialogar con ellos.

“Queremos la mejor enseñanza para nuestros hijos”, sentenció al tiempo que remarcó que se van a mantener firmes en el reclamo.