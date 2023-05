Demichelis, tras el Superclásico: "Si había un equipo que merecía ganar, éramos nosotros"

El entrenador de River, Martín Demichelis, analizó el triunfo de su equipo ante Boca por 1 a 0 en el Superclásico, y sacó chapa por el desempeño de su equipo, de quienes aseguró que merecieron ganar por los méritos realizados en el encuentro.

"Si había un equipo que merecía ganar, éramos nosotros. Le agradezco al hincha de River que llenó tres horas antes el Monumental. Esto es para ellos. No solo para los que vinieron hoy, sino para los que viajaron a Brasil y todos los que estarán felices en el país", comenzó Demichelis en la conferencia de prensa que brindó luego del triunfo ante conjunto "Xeneize".

Posteriormente, el entrenador analizó la ambición de su equipo para buscar el triunfo y aseguró que la goleada sufrida ante Fluminense por 5 a 1 en la Copa Libertadores, no afectó en la preparación para este compromiso, aunque remarcó que la responsabilidad siempre será suya. "El primer día les dije a los jugadores que me voy a equivocar. Muchísimo. Y no me siento orgulloso de eso, pero prefiero equivocarme buscando empatar o ganar un partido que siendo mezquino”.

En la misma línea, opinó de la estrategia de Boca, el cual ostento de un juego defensivo: "No creó que el planteo fuera austero. Nosotros lo llevamos a que sea austero. Fuimos muy dominantes. No lo dejamos jugar desde la presión y fuimos muy superiores. No hubo peligro del rival."

"No se si Franco Armani recibió un tiro en los 90 minutos. Si hubo alguien que lo mereció ganar fue River. Muchísimas gracias a todos los hinchas de River: esto es para ellos", añadió el entrenador alimentando lo que fue un Superclásico caliente.

Por otra parte, fue consultado por las polémicas declaraciones del defensor de Boca Nicolás Figal, y lejos de calmar las aguas, Demichelis recogió el aguante y apuntó contra el ex Independiente: “Fue respetuoso con nosotros. No dijo que venían a ganar, dijo que venían a hacer un buen partido, algo que no pudieron lograr. Pero después sí le faltó el respeto a uno de los estadios más maravillosos del mundo. Al Monumental vienen 83 mil personas por partido”.

Por último, el técnico "Millonario" que le agradeció el acompañamiento a su familia y le dedicó el triunfo a ellos, reveló una perlita que tuvo en la previa con el manager del club, Enzo Francescoli: "Antes del partido, con el clima que había en el Monumental, hablé con él y los dos dijimos: ‘qué ganas de volver a ser jugador’. Fue una escenografía perfecta hoy la del hincha de River”.