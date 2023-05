“Chiquito” Romero contra los jugadores de River: "Perdieron el respeto"

Sergio "Chiquito" Romero, arquero de Boca, criticó la actitud de los jugadores de River tras el penal de la victoria millonaria en el superclásico, advirtió que "por un gol, perdieron el respeto" y comparó el comportamiento del equipo de Martín Demichelis recordando a Marcelo Gallardo.

"Con el entrenador anterior habían logrado algo, que era que todo el mundo hable muy bien de ellos. Y que un chico, en vez de festejar con sus compañeros el gol, se pone a gritar en la cara de nuestros jugadores, es una falta de respeto terrible. Se lo dije a él, a Enzo (Pérez), al entrenador (Demichelis). En vez de irse con sus compañeros se queda con nuestros jugadores. Yo no voy a agredirlo ni a pegarle símplemente a agarrarlo de la cintura a decirle '¿qué estás haciendo?'. La verdad, no se entiende", expresó.

En la misma línea, siguió: "Palavecino, en lugar de ir con sus compañeros, se queda adelante de dos de mis defensores a gritarle el gol en la cara. Salí corriendo a gritarle: '¿Qué estás haciendo?'. Mis compañeros pensaron que yo fui a pelear y vinieron atrás mío y después los de River".

"Ellos en años anteriores habían logrado algo que era muy importante, que era que te respeten por todo, no sólo porque tenés un buen equipo o ganás título, sino porque tenés una conducta adentro y afuera del campo de juego. Hoy se pasó por alto", agregó Chiquito que, además, reveló un diálogo que mantuvo con Darío Herrera luego de las expulsiones.

"Le pregunté por qué nos echó a tres y me dijo: 'Porque estaban todos tirando piñas'. Es difícil de entenderlo". De cara al partido con Belgrano de Córdoba, Boca no podrá contar con Miguel Merentiel, Nicolás Valentini y Ezequiel "Equi" Fernández, más Alan Varela con cinco amarillas, y Valentín Barco se va al Sub 20 desde mañana para afrontar el Mundial. De los lesionados, podría volver el domingo a las 19 ante los cordobeses Frank Fabra, pero no Luca Langoni y Juan Ramírez.