Caso Rodrigo Aguilera: Gassán Quintar pidió que se revea el caso de su hijo

"Mi hijo es inocente, la condena se basa en una testigo que nadie vio". Así comienza el descargo de Gassán Quintar, padre del joven Isaías Quintar quien en noviembre del año pasado fue condenado por la justicia a tres años y cinco meses de prisión efectiva por homicidio por "homicidio culposo agravado" por un siniestro vial fatal ocurrido en 2015 en la localidad de Santa Rosa.

"El expediente fue revisado ya en otras dos provincias y coinciden con lo expuesto por el abogado defensor del condenado", detalló Quintar. "No dejemos que la justicia de Catamarca quede expuesta por no analizar los testimonios de los declarantes. Fueron mas de 30 y que no vieron a una testigo que aparecio a casi 5 meses y la justicia esta haciendo lugar a esto. Condenar es tener certeza y este juicio esta viciado de errores, ni siquiera dan lugar a la duda".

El 18 de abril en el Salón San Martín de la Corte de Justicia de Catamarca se llevó a cabo la audiencia de expresión de agravios para casar la sentencia. La audiencia se llevó a cabo con los ministros de la Sala Penal, Hernán Martel, Fernanda Rosales Andreotti y Verónica Saldaño. También estuvieron presentes el fiscal Correccional Federico Maturano, junto con el abogado de la querella, Daniel Ortega, y el abogado de la defensa, Marcos Gandini.

Gassán Eduardo Quintar, padre del joven sentenciado, hizo público su pedido para que se revea el caso de su hijo. "La fiscal dijo que no revisaria el expediente y lo dejaba como llego, por lo tanto nunca dijo la caratula del expediente, ademas expuso que fue desmedida la maniobra a la que hacen mencion del accidente, habla de intencionalidad, esto seria un caso doloso y la caratula es culposo, por lo tanto este juicio seria nulo", explica Quintar en su descargo en redes sociales.

"Me considero culpable de la condena de mi hijo por no haber salido en ese momento a realizar marchas y dejar que la justicia investigue, me equivoque pero ahora voy a luchar contra quien sea por la verdad".

La muerte del joven Aguilera ocurrió el 16 de agosto de 2015, alrededor de las 8.30, sobre avenida Julio Niñoles en la zona norte de la ciudad. Según la investigación penal, Quintar se conducía en su auto Peugeot 207 con sentido norte - sur y sobrepasó a Aguilera en un lugar prohibido para luego girar en dirección a una calle lo que provocó que éste quedara encerrado, saliera a la banquina y volcara. Rodrigo Aguilera salió despedido del habitáculo y murió instantes después.

En noviembre del año pasado, el juez Correccional de Segunda Nominación, Diego Chayle Costilla, halló culpable a Gassán Isaías Quintar de “homicidio culposo agravado”. En consecuencia, fue condenado a la pena de tres años y cinco meses de prisión, aunque mantiene la libertad hasta que el fallo quede firme.