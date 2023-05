Docentes fiambalenses molestos: "nos descuentan hasta los días feriados"

La problemática ya fue denunciada a los referentes de ATECA de la zona, donde se canalizaron todas las quejas. Según consigna hoy diario La Unión, uno de los docentes afectados comentaron que en algunos casos descontaron hasta dias feriados.

“En mi caso, como en muchos de mis colegas, siempre presentamos los justificativos, constancias, licencias, pero me ha pasado de ver marcada mi planilla con ausente cuando había nota presentada. Me pregunto, ¿adónde reclamamos? ¿Quién nos devuelve el dinero? ¿Quién se responsabiliza?. Me parece que deberia existir una relacion mas empática con los docentes, que siempre quedamos a la deriva sin nadie que nos apoye”, acusa uno de los damnificados.

La sorpresa y el enojo aumenta ya que a un número considerable de maestros se les efectuaron sustanciales descuentos. Las cifras son contudentes y van de los 20 mil a 30 mil y solo porque liquidaron mal la cantidad de días trabajados.

Los casos se replican en varias escuelas secundarias fiambalenses, y así lo testimonian: “de la Escuela Secundaria N° 86 me descontaron 12 días y enviaron 18 días trabajados”. Acotando luego: “Somos varios los afectados”.

“Entiendo que tenemos una responsabilidad en presentar la documentación, y quien no lo hace sabe lo que hace, pero tambien entiendo que no todos actuamos así, y sin embargo vemos que nos miden con la misma vara. Es muy facil poner ausente detrás de un escritorio, pero no es para nada facil pasar 30 dias sin un peso, haciendo malabares para que alcance el dinero porque ya sabemos lo que pasa a nivel país. Nadie tiene derecho a manosear nuestro dinero”.

Ante esta situación, las presentaciones ya fueron realizadas y se aguarda la respuesta de los organismos pertinentes, de lo contrario, el comentario generalizado es manifestarse para solicitar por esa vía, no solo respuesta del porqué de estas liquidaciones sino el reintegro del dinero.