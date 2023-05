Roger Waters anuncia su regreso a la Argentina con su gira despedida

La espera terminó. Roger Waters regresa a la Argentina el próximo 21 de noviembre en el estadio de River Plate. Uno de los músicos más influyentes de la historia del rock se encuentra actualmente recorriendo el mundo con su gira This Is Not A Drill y nuestro país no podía quedar fuera del radar del ex Pink Floyd.

Las entradas saldrán a la venta primero en una instancia exclusiva para clientes de Santander American Express, a partir del lunes 8 de mayo a las 10.00. Esta preventa estará abierta hasta agotar stock. Luego comenzará la venta general. El único sitio de venta oficial es All Access.

Tras su última visita en 2018 en el estadio Único de la Plata, Waters tenía una cita obligada con sus fanáticos argentinos con quienes desarrolló un vínculo muy especial a lo largo de su carrera. Obviamente que su despedida no podía ser en otro lugar que en el Monumental, donde dio 9 recitales en 2012 en el marco de su gira mundial The Wall Live, lo que significó un récord absoluto de cantidad de shows en River en una sola visita para la historia del espectáculo en Argentina – récord que mantuvo durante diez años–, sumado a los dos shows que dio también en ese estadio con su gira Dark Side of the Moon en 2007.

"Uno de los ejemplos de rock de estadio más atrapantes, imaginativos y bien ejecutados que se verá jamás", calificó el medio británico The Times el nuevo show de Waters. Con una puesta disruptiva y conceptual, como ya nos tiene acostumbrado, el músico preparó un espectáculo donde repasa canciones de los discos emblemáticos de Pink Floyd (The Wall, Dark Side of the Moon, Animals y Wish You Were Here) y temas más recientes de su carrera solista, incluyendo su estreno más reciente The Bar (2022).

El show aprovecha más de treinta años de avances tecnológicos, especialmente en los relacionado a la gran pantalla en alta definición que se instalará a lo largo y ancho del escenario. Con sus 79 años, está será su última gran gira rockera. “Es un proyecto enorme, y no estaba seguro de poder hacerlo”, expresó en una entrevista a Rolling Stone.

Esto no es un simulacro. Waters se despide de los escenarios y tendremos una oportunidad única para disfrutar de uno de los artistas más emblemáticos de todos los tiempos.