Los partidos políticos de La Rioja concluyeron hoy la campaña de cara a las elecciones del próximo domingo en las que se elegirá el próximo gobernador y vice, entre otros cargos, con el actual mandatario Ricardo Quintela como favorito para lograr la reelección.

El mandatario de la provincia cordillerana, que estará acompañado en la fórmula del Frente de Todos por la diputada provincial Teresita Madera, afirmó que seguirá "proyectando y trabajando por el bienestar y el progreso de nuestra provincia con una profunda mirada federal y pensando en todas y todos los riojanos".

En la vereda de enfrente se encuentra el binomio de Juntos por el Cambio conformado por el diputado nacional Felipe Álvarez y el viceintendente de la capital riojana, Guillermo Galván, como candidatos a gobernador y vice, respectivamente.

Y tercero en las encuestas, aunque con la esperanza de crecer y convertirse en una referencia política en la provincia del noroeste, se encuentra la propuesta de La Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei, que llevará como candidato a gobernador a Martín Menem -sobrino del fallecido ex presidente Carlos Menem- y a Carolina Moreno como vice.

La preocupación por el crecimiento de esta variante opositora de raigambre liberal es tal que el propio precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo durante el acto de cierre de los candidatos de Juntos por el Cambio que "quien vota a Menem, vota a Quintela".

Por su parte, Álvarez afirmó que "los riojanos demandan un cambio a una situación que no da para más", y agregó que "La Rioja, en estos tres años, junto con Catamarca y Formosa, es una de las tres provincias que más recursos per cápita ha recibido", lo cual no se traduce en obras concretas.

"Eso acá no lo vemos hoy. Vemos que tenemos salarios de hambre, que el dinero no alcanza, que han destruido la educación, la salud, las instituciones, hasta la Justicia", advirtió.

Menem aclaró que le toca encabezar la propuesta electoral de "un partido nuevo", pero aún así mantiene "la expectativa de mejorar el resultado que obtuvo esta fuerza en noviembre de 2021".

"Con esa expectativa estamos construyendo una nueva realidad para la provincia y este espacio seguramente va a dar que hablar. Confío en la gente y ojalá podamos mejorar el futuro de la provincia", resaltó.

Consultado sobre las expresiones de Rodríguez Larreta que horas antes había asegurado que votar a Menem equivalía a ayudar electoralmente a Quintela, el sobrino del ex presidente rechazó el planteo y dijo que el jefe de Gobierno porteño "no tiene ni idea y desconoce lo que pasa en La Rioja".

"Le diría que se ocupe de los temas que tiene en la Capital que bastante complicada la tiene", respondió, y agregó: "Él vino a levantarle la mano a su candidato y cometió la bajeza de decir que si votan a Menem están votando a Quintela".

"Su candidato es un chico que estuvo muchos años en La Cámpora, fue ministro de Seguridad de (el ex gobernador Luis) Beder Herrera, fue candidato a diputado nacional junto a Teresita Madera, fue director del PAMI en La Rioja designado por La Cámpora, es íntimo amigo de Máximo Kirchner", enumeró Menem sobre Álvarez, de quien añadió que recién se fue del kirchnerismo en 2017.

"Ellos (por Juntos por el Cambio) me ofrecieron sumarme, pero yo no puedo ir con gente que ha tenido una conducta errática en la política. Les dije que no podía ir con ellos porque van saltando de partido en partido", señaló.

"Es un espanto la inmoralidad a todo nivel, la incoherencia y encima avalado por un candidato a presidente", expresó, en referencia a Rodríguez Larreta.

"Perdieron 10 de las ultimas 10 elecciones a gobernador pero el que es funcional (a Quintela) es Menem. Es de locos", se quejó.

En las urnas habrán boletas de otro espacio de derecha liberal denominado Alianza Fuerza Liberal que tendrá como postulantes a Cristián Corzo y Edgardo Escobar a gobernador y vice.

La grilla se completa con la fórmula del Frente de Izquierda, encabezada por Carolina Goycochea y secundada por Domingo Vedia, y por último el Frente La Rioja, con Mario Olmedo y José Dum como candidatos a gobernador y vice, respectivamente.

Además de elegir al próximo mandatario provincial y su vice, en las próximas elecciones generales (en La Rioja no hay PASO) se definirán diputados provinciales en 11 departamentos; intendentes y viceintendentes y concejales en todos los departamentos.

Además, los riojanos votarán a 36 convencionales constituyentes para llevar adelante la reforma de su Constitución provincial.

Un foco importante de atención estará puesto en lo que suceda en la votación a intendente de la capital provincial, que actualmente está en manos de la Unión Cívica Radical.

El radicalismo buscará retener el control de la intendencia con la candidatura a la reelección de Inés Brizuela y Doria, que irá acompañada de su actual secretario general, Nahuel Pérez Schoeters.

En tanto, el peronismo intentará arrebatarle al partido centenario la capital riojana con la candidatura de Armando Molina, quien hoy es secretario de la gobernación provincial y será acompañado en la boleta por Mónica Díaz D’Albano, como candidata a vice.