George Michael ganó la votación de los fans para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll 2023

George Michael ganó el voto de los fans para la lista de nominados del Salón de la Fama del Rock & Roll de 2023.

Recordemos que los nombres se conocieron en febrero y, entre ellos, se destaca el de la estrella del pop e integrante de Wham!

Kate Bush, Missy Elliott, Cyndi Lauper, Rage Against The Machine, The White Stripes, Iron Maiden, Soundgarden, Sheryl Crow, Warren Zevon, A Tribe Called Quest, Willie Nelson y The Spinners están nominados. A su vez, Joy Division y New Order aparecen para su primera nominación.

Los fans también son protagonistas, ya que pueden votar una vez al día para que su artista favorito pueda ingresar al selecto grupo. Lo pueden hacer online o en persona en el Museo del Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland, Ohio.

Según recoge NME, George Michael ganó la votación con más de un millón de votos, seguido en segundo lugar por Cyndi Lauper (928.113 votos), en la tercera posición aparece Warren Zevon (634.130). Completan los primeros lugares Iron Maiden (449.682) y Soundgarden (427.040).

La victoria en la votación de los fanáticos no es una confirmación de la inducción de Michael. Los miembros que ingresarán al Salón se anunciarán el miércoles 3 de mayo.

La mayoría de los artistas preseleccionados de este año no estuvieron nominados antes para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Rage Against The Machine fue el que más veces fue nominado, mientras que Kate Bush está en la cuarta. Soundgarden, Iron Maiden, A Tribe Called Quest y The Spinners están todos en su segunda nominación.

Para poder estar nominados, los artistas o grupos tienen que haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación.