Con más de mil millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp es, actualmente, una de las aplicaciones de mensajería más populares. No obstante, se ha anunciado recientemente que la aplicación dejará de ser compatible con algunos dispositivos móviles debido a las actualizaciones en los sistemas operativos de Android e iOS.

En el caso específico de WhatsApp, algunos dispositivos móviles dejarán de ser compatibles con la aplicación si no cuentan con las nuevas versiones de los sistemas operativos.

Los dispositivos que tengan versiones de sistemas operativos Android inferiores a 4.1, iOS inferiores a 11 o KaiOS inferiores a 2.5.0 ya no podrán acceder a WhatsApp.

Quienes posean alguno de estos modelos no recibirán más actualizaciones de WhatsApp, lo que implica no solo no contar con las nuevas medidas de seguridad y las herramientas y novedades que se lancen, sino también experimentar algunas fallas en el funcionamiento de la plataforma. Se recomienda adquirir un dispositivo más moderno si se desea seguir utilizando la aplicación.

Estos son los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar:

Samsung

Samsung Galaxy S3 Mini VE.

Samsung Galaxy Ace Plus.

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+.

Samsung Galaxy Express 2.

Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE.

Samsung Galaxy Note 3 N9000.

Samsung Galaxy S4 mini I9195 LTE.

Samsung Galaxy S4 mini I9192 Duos.

Samsung Galaxy S4 mini I9190.

Samsung Galaxy S4 mini I9195 LTE.

Samsung Galaxy S4 zoom.

Samsung Galaxy S4 Active.

Samsung Galaxy S4 I9505.

Samsung Galaxy Mega 6.3.

Samsung Galaxy S4 I9500.

Samsung Galaxy S4 Duos I9502.

Samsung Galaxy Grand Duos.

Samsung Galaxy Grand.

Huawei

Huawei Ascend G525.

Huawei G629.

Huawei GX1s.

Huawei Y625.

Huawei Y3.

Huawei Ascend Y550.

Huawei C199.

Huawei Honor 3C 4G.

Huawei Ascend P6 S.

Huawei Ascend P6.

Xiaomi

Xiaomi Mi2s.

Xiaomi Mi2s.

LG

LG Optimus L.

LG Optimus 4X HD P880.

LG Optimus G Pro.

LG Optimus G.

Sony

Sony Xperia E3.

Sony Xperia Z1.

Motorola

Motorola Moto G.

Motorola Moto X.

Lenovo

Lenovo S890.

Lenovo A6600.

Lenovo P70.

Lenovo A858T.