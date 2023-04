Alberto Fernández: "Al peronismo le faltó democracia interna"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que su decisión de no presentarse a la reelección era "lo que tenía que ser" y reafirmó que su "preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar Argentina". "Estoy ocupado de solucionar los problemas que tenemos; una de las cosas que me gana es la racionalidad, y ahora viene lo que tengo que hacer", subrayó Fernández en declaraciones a Nacional Rock.

El jefe de Estado afirmó que como mandatario "dejó todo de él" en la gestión de la pandemia de coronavirus y "no se llevó nada", planteó que actuó con "absoluta honestidad y transparencia" y consideró que "los esfuerzos sirvieron". "Esos esfuerzos dieron resultados", insistió.

En cuanto a su renunciamiento a la reelección, alentó la participación del Frente de Todos (FdT) en las PASO, al considerar que "hay dos miradas" en esa coalición que "por momentos chocan, y lo mejor es que eso lo resuelva la gente".

"Un espacio propone uno; el otro, otro, y si hay más candidatos, que vayan", dijo el mandatario, aunque aclaró que se "concentrará en gobernar porque lo que hace falta es que sobrellevemos del mejor modo posible lo que nos está pasando".

En ese sentido, destacó como posibles precandidatos a Agustín Rossi, a Daniel Scioli y a Victoria Tolosa Paz, mientras que de Eduardo "Wado" de Pedro dijo que podría representar al otro espacio.

Rápidamente, en el reportaje, Alberto criticó a la Justicia, asegurando que gran parte "funciona como una corporación y un lugar de poder que se abroquelan para defenderse a sí mismos" y lamentó que "una parte del sistema político argentino que responde a ese poder".

Además, consideró que se necesitaría un "pacto democrático" para evaluar "cómo es el sistema de selección de los jueces y que puedan revalidar ese título periódicamente", entre otros puntos.

Por otra parte, defendió la firma del acuerdo con el FMI, al advertir que "vivir en un mundo en 'default'" con ese organismo es una "cosa inimaginable". "El primero que me felicitó por el acuerdo con el FMI fue (Vladimir) Putin (presidente de Rusia)", resaltó.

Sin embargo, aseguró que Argentina "tiene un futuro extraordinario" y que "sólo tiene que pasar este cuello de botella" de la falta de dólares. "En el primer trimestre la actividad industrial fue la más alta de los últimos 5 años y el país produce a un ritmo impresionante", por lo que valoró que cuando se pueda "exportar el gas" del yacimiento de Vaca Muerta "van a entrar dólares" a las arcas nacionales.

En otro pasaje de la entrevista, el presidente le apuntó directo al líder del liberalismo en Argentina, Javier Milei. "Cuál es la casta", se preguntó Fernández, y luego afirmó que a ese sector lo constituyen "los que cobran 25 mil dólares para dar una conferencia", en referencia, sin nombrarlo, al diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei.

"La casta no los que van a a laburar todos los días, o yo que cobro un sueldo se presidente", dijo el mandatario, y advirtió: "Los que protestan contra la casta son los que más denigran la democracia. Quieren llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia".