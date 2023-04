Daft Punk compartió otro adelanto de la edición aniversaria de "Random Access Memories"

Daft Punk publicó este jueves GLBTM (Studio Outtakes), el segundo adelanto de Random Access Memories 10th Anniversary Edition.

La nueva edición ampliada que conmemora el décimo aniversario del último álbum de Daft Punk saldrá a la venta el 12 de mayo en formato 3LP, 2CD y digital.

La caja incluirá 35 minutos de música inédita en 9 singles con los que revelan algunos momentos íntimos del proceso creativo del icónico álbum.

GLBTM (Studio Outtakes) es una primera y cruda versión de lo que luego sería Give Life Back To Music. Esto antes de que se añadiera ningún tipo de producción al sencillo.

Según un comunicado, ofrece una visión de la evolución del tema y muestra la importancia de todos los elementos de la canción. Grabar con músicos fue un valor fundamental para Daft Punk en este álbum.

Estas tomas, outtakes, pueden verse como un disco de investigación: permiten escuchar las múltiples inspiraciones y direcciones en las que podría haber evolucionado la canción para acabar siendo lo que llevamos 10 años conociendo como Give Life Back To Music.

El mes pasado, la dupla electrónica estrenó el primer adelanto de la caja de aniversario que incluye 35 minutos de audio y música inédita.

Se trata de "The Writing of Fragments of Time", que ofrece una mirada única al undécimo track del álbum.

Es una "pista documental" que se inspira en la canción del álbum Giorgio by Moroder. En la que el icónico Giorgio Moroder habla de su propio proceso creativo y de cómo surgió.

"Este nuevo tema detrás de escena vislumbra a los verdaderos humanos trabajando con todas sus dudas, excitación e imperfecciones del primer borrador", dicen en un comunicado que recoge Billboard.