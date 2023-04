El programa "Más Salud" detecto pacientes de entre 25 y 30 años con cáncer de mama

El Municipio de Tinogasta, a través de los Programas “Más Salud” y “Municipio en tu Barrio”, se instaló el pasado miércoles en Barrio La Paz para facilitar distintos trámites y acercar el SEySAM Móvil, con sus distintas especialidades a los vecinos.

Los operativos sanitarios estuvieron a cargo de las médicas Clínica; Dra. Paola Bayón; Dra. Danisa Córdoba, en el servicio de Pediatría la Dra. Clara Carrizo y el Dr. Roque Quiroga; también contó con la atención en Ginecología, Dr. Cristian Moreno, la Lic. Claudia Salcedo, Obstetra; el Psicólogo Lic. Juan Albarracín; la Fonoaudióloga, Ana Laura Caro; y en Odontología el Dr. Alejandro Cano y la Dra. Ana Paula Quiroga.

Además, de la atención en estas especialidades médicas; los vecinos de Barrio La Paz, Barrio Comodoro Rivadavia y Barrio San Cayetano, realizaron trámites, consultas de todas las áreas y accedieron a servicios sociales, como de Peluquería, Masajes descontracturante, y otros beneficios municipales.

En este contexto, la especialista Ana Laura Caro, Fonoaudióloga del Programa Más Salud, comentó “Es muy importante que la familia aproveche este servicio, no solamente de la especialidad de fonoaudiología, están también las otras áreas, es muy importante que se acerquen, hay consultas variadas, de todo tipo de edades y temáticas, de la audición en el caso de los adultos mayores, en el caso de bebes recién nacidos estudios y consultas audiológicas y en el caso de los chicos escolarizados, cuando presentan alguna dificultad en el lenguaje o en la comunicación”.

Además, Caro agregó que están trabajando en conjunto con otras áreas para llegar a las escuelas primarias con consultas e intervenciones que se llevaran a cabo en el mes de mayo “Visitaríamos la Escuela N° 183, tenemos solicitud para otras escuelas también, haremos capacitaciones para el personal docente de los jardines de infantes, el objetivo es poder llevar información sobre cuestiones a las que deben prestar atención y tener en cuenta, siempre hablando de los problemas de comunicación que se presentan en los niños, es cuestión de acercarnos y que todos tengan su consulta, la mayoría son por dificultades en el lenguaje cuando los chicos tienen 4 o 5 años y todavía no hay un lenguaje claro, a eso debemos estar atentos y ya saben que pueden acercarse, no hay ningún problema”.

Por su parte, Analía Peralta, Especialista en Producción de Video Imagen, se refirió a la campaña de prevención sobre el Cancer de Mama; “Estamos trabajando en la concientización y la prevención de cáncer de mama, comentándoles a las pacientes que es muy importante que se hagan las mamografías a partir de los 40 años en adelante y si tienen antecedentes de cáncer de mama o de útero, es importante que se hagan también controles ginecológicos, tenemos diferente folletería donde se le explica el tema”.

“Muchas mujeres de 50 años nunca se han hecho una mamografía, eso me llamó mucho la atención, me he encontrado con muchos casos de cáncer de mama tanto en pacientes jóvenes de 25 o 30 años en adelante y muchas mujeres que en la familia tienen antecedentes de cáncer de mama, por ahí no es tan visible en Tinogasta, pero es fundamental que se haga hincapié en la importancia de la mamografía porque una mamografía a tiempo salva vidas”, hizo hincapié la profesional.

“Recomiendo la autoexploración en las pacientes, y que, si sienten alguna molestia, algo extraño o dureza en las mamas, que recurran al médico, él les sabrá decir si les va a solicitar una mamografía o una ecografía dependiendo la edad, a partir de los 40 años es recomendable la mamografía y si es menor la ecografía mamaria”, finalizó Peralta.

Prensa y Comunicación