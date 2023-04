Elecciones 2023: quiénes son los candidatos del FdT que siguen en carrera para las PASO

Tras el desistimiento del presidente Alberto Fernández respecto a una reelección, se reconfigura el panorama político-electoral del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se bajó el pasado 6 de diciembre y se mantuvo en esa línea más allá de los pedidos del ala sindicalista de que sea candidata.

Dentro de los postulantes en pie, se encuentra el exgobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien carga con el siguiente lema: "Argentina demanda sensatez, experiencia, puntos de acuerdo en el consenso. Hice un culto del diálogo, es la coherencia con la que me vine moviendo desde hace años. Un aprendizaje permanente”.

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, es otro de los lanzados hacia la banca presidencial. El líder social llamó a luchar contra "la derecha bolsonarista que en nuestro país expresa el macrismo". Determinó, además, hace un tiempo que "el Frente de Todos debe ganarle a la derecha idiótica. Para eso debemos llegar sin conflictos internos; con reglas de juego civilizadas, aunque cueste. Hay que cambiar el chip de defenestrarnos entre nosotros y hacer las diferenciaciones correctas sin agresión”.

Aparece luego el jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, quien había declarado que esperaría la decisión de Alberto Fernández. Luego del anuncio, hoy expresó: "Primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres. Así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el pueblo. Orgulloso de militar en el FdT y de ser Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno del Presidente Alberto Fernández".

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, continúa en expectativa respecto a la cartera presidencial. Recorre el país a la par de que aparecen carteles de "Wado presidente" en distintos cordones del conurbano. Sobre la decisión de Fernández, este dijo lo siguiente: "Veo que es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo, es un paso necesario para darle la vitalidad y el orden necesario para volver a soñar, no me parece que es eso".

El señalado para encabezar el movimiento peronista era, en un principio, el ministro de Economía, Sergio Massa. La corrida inflacionaria y la caída económica de la Argentina lo atan a un futuro incierto en términos electorales. Se estima si podrá afrontar el proceso de forma acorde a una futura candidatura.

Bajo este contexto, queda el gobernador de Chaco, Jorge Capintanich, quien hace un mes decía lo siguiente: "A veces una candidatura en sí misma despierta entusiasmo, otras veces no. Tenemos que ser humildes. Humildes en la construcción y humildes en el diálogo con la ciudadanía. Cuando me preguntan si voy a ser o no candidato, yo lo que digo es que no me voy a excluir del debate nacional".

Otro de los expectantes al vuelo nacional es el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur. Espera las elecciones de su distrito del 14 de mayo para posicionarse en lo nacional.