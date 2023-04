La presidenta de la Cámara de Diputados y referente del massismo, Cecilia Moreau, le pidió al albertismo que se "deje de joder" con las "operaciones" en medio de la tensión oficialista por la renuncia de Antonio Aracre, ahora ex jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández.

“En estos momentos hay que dejarse de joder con estas especulaciones y operaciones y ponerse a trabajar. Hablo de la Casa Rosada, claramente", apuntó la legisladora nacional en declaraciones radiales.

En esa línea, Moreau agregó: "No tiene que poder decir en off lo que dice en on. Se construyen off para no decir las cosas en on. Le hace daño a todos los argentinos".

Ayer, Aracre dejó su cargo con el objetivo de "desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados", luego de que el dólar blue alcanzara un nuevo récord nominal por encima de los $420.

"A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata", publicó Aracre, quien había asumido en el cargo el pasado 1 de febrero.

En su cuenta de la red social Twitter, precisó: "Aprovecho este medio para agradecerle al Presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite".