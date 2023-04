Bruce Springsteen ya tiene su día oficial: ¿Cuándo y dónde es?

Bruce Springsteen será homenajeado, con un día sólo para él, en su localidad natal de Nueva Jersey, dentro de algunos meses.

El gobernador del estado, Phil Murphy, declaró el 23 de septiembre como el Día de Bruce Springsteen.

El anuncio tuvo lugar en la inauguración de los American Music Honors, que se llevaron a cabo el pasado 15 de abril en los Bruce Springsteen Archives and Center for American Music.

"Bruce Springsteen es uno de los músicos -y ciudadanos de Nueva Jersey- más reconocibles, icónicos e influyentes de todos los tiempos", declaró el gobernador Murphy, según recoge NME.

"Es importante que reconozcamos a Bruce por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo, desde darnos el regalo de su música hasta prestar su tiempo a las causas cercanas a su corazón, incluyendo hacer de los Bruce Springsteen Archives and Center for American Music un repositorio que inspirará a los compositores y cantantes del mañana. Le damos las gracias por mostrar al mundo lo que significa vivir nuestros valores de Nueva Jersey. Me siento honrado y orgulloso de declarar su cumpleaños Día de Bruce Springsteen en Nueva Jersey".

La larga lista de reconocimientos a Bruce Springsteen

A lo largo de los años, Springsteen ha recibido numerosos galardones, entre ellos la Medalla Presidencial de la Libertad, que se reconoce como el más alto honor civil de Estados Unidos, en 2016.

El mes pasado, el presidente Joe Biden también le entregó la Medalla Nacional de las Artes junto al escritor Colson Whitehead, la cantante Gladys Knight, la actriz Mindy Kaling y la diseñadora Vera Wang.

El Boss forma parte del Rock & Roll Hall of Fame desde 1999.

Mientras tanto, Bruce y su E Street Band se encuentran realizando su primera gira en seis años. Esta, además, aterrizará en Barcelona, en el Estadi Olimpic Lluis Company, el próximo 28 de abril.