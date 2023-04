Stewart Copeland descartó una reunión de The Police por "razones de honor", y afirmó, además, que los tres integrantes de la banda arruinarían la amistad que les une en caso de volver a trabajar juntos.

Sting, Andy Summers y Copeland disolvieron el grupo en 1986 tras nueve años de exitosa trayectoria. Aunque se reunieron en 2003 y 2007 de forma momentánea.

Parece, según afirmó el artista a The Daily Express, que la dinámica en el seno del conjunto era particularmente tóxica y que no es buena idea tentar a la suerte con un reencuentro profesional.

"Fue venenoso", dijo Copeland sobre el primer recorrido de la banda en los '80.

"Éramos lo más grande que un grupo podía ser. Y todo el mundo pensaba que éramos tres dioses dorados con luces celestiales brillando en nuestros ojos. Pero en el estudio éramos tres capullos que no se respetaban. Nos maltratábamos y nos volvíamos locos", afirmó.

"No era algo físico, había un silencio glacial entre nosotros. Estábamos de luto por la amistad y la camaradería que una vez compartimos", enfatizó.

Pese al terrible ambiente que se respiraba en el seno de la formación, lo cierto es que la banda siguió sacando canciones de gran calidad: "Sting es un compositor increíble", dijo Copeland.

"No le presté atención en su momento. Yo sólo estaba haciendo ruido en la parte trasera del escenario. Lo único que veía era la nuca de Sting. Así que no era consciente de lo que cantaba. Ahora me doy cuenta de la profundidad de esas canciones, que también se debe a las sofisticadas contribuciones de Andy".

"Razones de honor" para no reunir a The Police

Curiosamente, según Copeland, el grupo comenzó a resquebrajarse rápido, en 1980, cuando Sting se convirtió en el principal compositor del grupo: "Cuando traía sus canciones a la banda, tenía que aceptar hacer concesiones, porque Andy y yo también podíamos tener ideas. Para Sting cada vez era menos fácil lidiar con eso".

"De hecho, tuvimos mucha suerte de mantener a Sting en Police tanto tiempo como lo hicimos", continuó.

"Al final de Zenyatta Mondatta, tocábamos en estadios y ya éramos lo más grande que se podía ser. Sólo conseguimos lanzar otros dos discos con Sting sufriéndonos a mí y a Andy trasteando con sus perfectas creaciones compositivas porque él es extremadamente leal".

Copeland aún tiene mucho cariño a sus ex-compañeros, aunque, eso sí, de lejos para que su vínculo no se rompa.

"Por razones de honor, el enfoque que Sting, Andy y yo hacemos de la música es distinto ahora. Significa que nos llevamos genial mientras no tengamos que compartir un escenario o un estudio. Todos nosotros decimos lo divertido que es poder tocar la música de Police sin tener que soportar a los otros dos capullos".

Eso sí, quizás puedan hacer por aguantarse un poco más, aunque no sea fácil: "¿Más conciertos de The Police juntos? Soy optimista", bromeó. "Le daría una oportunidad entre un millón".