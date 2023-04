El Municipio de Tinogasta, realizó la apertura del año 2023 con el primer operativo Oftalmológico en el centro de la Ciudad, a partir de un convenio de trabajo con FUNDANOA (Fundación Oftalmológica del NOA). El operativo se desarrolló en las instalaciones del Punto Digital ubicado por calle Antonio del Pino y estuvo coordinado por la Dirección de Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno junto a la fundación FUNDANOA

En la oportunidad, se brindó atención gratuita a más de 170 pacientes, dónde se acercaron personas de diversos puntos de la ciudad, para recibír la atención del equipo de profesionales de FUNDANOA.

Yamila Fereyra, directora de Participación Ciudadana, se expresó al respecto y dijo “Hoy comenzamos un nuevo operativo oftalmológico del año 2023 muy concurrido, estamos contentos de que ellos hayan podido recibir esta atención tan importante, siempre tratamos de coordinar con la gente de FUNDANOA, cada una de las personas recibió la atención correspondiente, la verdad que estamos pensando hacer un nuevo operativo, es algo que se brinda desde el municipio de manera gratuita y en caso de que las personas necesiten lentes, ellos pueden acceder a los mismos a un bajo costo”.

En cuanto a los pacientes, Ferreyra comentó que concurre gente de todas las edades, desde gente mayor a niños pequeños; “nosotros estamos muy contentos, el tema es que a veces tenemos mucha demanda, por eso realizaremos un nuevo operativo para seguir cubriendo lo que es esta necesidad, en caso de una persona que necesite ser derivada para ser operada o intervenida quirúrgicamente desde el municipio realizamos un informe socioeconómico y se coordina con la gente de la fundación para ver cuál es la complejidad o la patología de esta persona, en caso de que necesite cirugía tratamos de que pueda tener esta atención, siempre dependiendo de cómo sea el caso y si es acorde o no someter a cirugía, lo mismo pasa con los lentes, hay personas que no pueden acceder a ellos así que lo que nosotros vemos es que se le entregue de manera gratuita, gracias a las gestiones de las autoridades de gobierno”.

Por su parte Lourdes Quiroga, residente de FUNDANOA comentó, “Estamos haciendo una campaña donde tratamos de brindar una atención primaria, ver situaciones que se puedan solucionar y que sean por así decirlo sencillas, para aquellas personas que vienen de lejos tratar de hacer algunas cosas más complejas como un fondo de ojos, obviamente no se puede hacer en todos los pacientes por una cuestión de tiempo, se pueden tratar ojos rojos, con conjuntivitis, entregar anteojos, control de la visión en los niños en edad escolar, y controles de presión intraoculares en pacientes con glaucoma, o algunas patologías un poco más crónicas”.

Respecto a si han tenido algún caso que les llamara la atención, Quiroga dijo; “Observamos muchas miopías en niños y jóvenes, al no tener un acceso frecuente a un oftalmólogo, hay personas que hace meses se les ha roto el lente y no lo han podido renovar, entonces en ese tiempo qué pasó la persona aumentó mucho mas la graduación, luego pacientes obviamente con alguna discapacidad donde no colabora la agudeza visual, nosotros debemos hacer más estudios para evaluar su retina, la córnea, diferentes partes y algunos estudios más complejos pero dentro de todo lo podemos solucionar y darles una ayuda, una solución hasta que puedan derivarse”.

Haciendo referencia a la gran cantidad de niños, que reciben atención oftalmológica y las recomendaciones a tener en cuenta la profesional de FUNDANOA dijo; “Las escuelas están haciendo bastante, cuando se dan cuenta que el niño se acerca al pizarrón porque no ve, que copia mal la tarea, que le cuesta aprender, entonces le recomiendan una consulta oftalmológica, hay un aumento de miopía, de ojitos secos en los niños porque hay un uso mucho más frecuente de las pantallas de celulares, computadoras, televisores, esas son patologías de la nueva era”.

“En este sentido, lo que se pide es obviamente disminuir el tiempo en pantalla, se recomiendan 2 horas al día y el uso de gotas lubricantes cada tanto si el niño pasa muchas horas, el tiempo de pandemia los hizo muy dependientes de las pantallas, no solo a niños, mis recomendaciones para el grupo familiar, son los controles para evitar que se agraven las graduaciones, higiene para evitar conjuntivitis, no refregarse, lubricar los ojos, pero más que nada lo fundamental es el control anual”, concluyó Quiroga.