De cara al proceso electoral entrante, el senador nacional Flavio Fama (UCR) ratificó su intención de ser candidato a gobernador por la oposición, aseguró que es un proyecto para el que se viene preparando hace tiempo, y dijo que si bien le gustaría que la candidatura fuera consensuada, no descarta competir en una interna.

“Me gustaría ser gobernador, es una aspiración que tengo de hace muchos años y realmente quiero llegar, quiero tener la oportunidad, pero también tiene que ver con cómo se vayan resolviendo otras cosas como de qué manera se estructura la UCR y de qué manera se arma el frente opositor. Creo que tenemos una gran oportunidad y a mí me gustaría ser protagonista de esa oportunidad, esto es así categóricamente y voy a trabajar para eso. Esperemos en junio a ver cómo terminan las negociaciones”, sostuvo el senador en declaraciones radiales, en alusión a que el próximo 24 de junio se deben definir las precandidaturas.

Fama señaló que en esta etapa del proceso electoral “tenemos que poner las cosas concretas sobre la mesa”. “Creo tener razones personales y políticas suficientes como para pretender ser candidato. Hoy no hablaría de una puja entre precandidatos, sino de conversaciones y eventualmente tenemos las PASO para resolverlo. Si pudiéramos acordar o unificar candidaturas a gobernador sería mucho mejor, pero si eso no es posible podemos tener las PASO y competir”, expresó en relación a una interna con otros referentes de la misma UCR que también adelantaron sus intenciones de tener la misma candidatura.

Consultado sobre cómo debe conformarse la alianza electoral, Fama indicó que “siempre vamos a trabajar para que nuestros candidatos sean los candidatos de JPC o alguna versión que se pueda dar juntando JPC con otros espacios políticos”. “Todo eso es lo que hay que construir. Ya asumieron las nuevas autoridades de la UCR y espero que convoquen a todos los sectores para que empecemos a definir los puntos o por lo menos los trazos gruesos de las estrategias. Para mí todas las puertas están abiertas y creo que tenemos candidatos y un partido movilizado. Sabemos que solos no llegamos, históricamente hemos sido socios del PRO y CC-Ari, eso a mi criterio no debería cambiar, pero sí deberíamos incorporar nuevos socios que han demostrado su interés en hacerlo y a partir de allí generar la estrategia. Quedan dos meses, no es mucho tiempo”, comentó.