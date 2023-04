Fernando Rojas: "A medida que pasa el tiempo es más doloroso para nosotros"

Familiares y allegados del exministro Juan Carlos Rojas marcharon nuevamente este martes en la ciudad de Catamarca, exigiendo justicia por su asesinato y denunciando las irregularidades en la investigación del caso. La marcha, que contó con la presencia de referentes políticos del oficialismo y la oposición, partió desde Plaza La Alameda y culminó en la plaza principal 25 de Mayo.

Durante la marcha, uno de los momentos más emotivos fue cuando el hijo del exministro Rojas, Fernando Rojas, tomó la palabra para agradecer el apoyo y el acompañamiento de la comunidad en este difícil momento para su familia.

"Es muy duro para nosotros esto. Cada día que pasa nos imaginamos el dolor por el cual pasó nuestro padre, por todas las lesiones que tuvo y cómo tuvo que sufrir para morir solo. La verdad nos duele un montón. Yo cierro los ojos cuando me voy a dormir. Imagino todo lo que pasó, expresó.

“Me duele en el alma lo que le han hecho a mi viejo, me duele en el alma, no se merecía eso; un tipo que nunca hizo daño a nadie y siempre estuvo dispuesto para todos", expresó Fernando, visiblemente angustiado.

El hijo del exministro también recordó la vida de su padre, destacando su compromiso con la gente y su dedicación constante a la política: "Todo el día le dedicaba a dar soluciones a la gente, primero la solución a la gente y después estaba si teníamos un tiempo para juntarnos o no, ese era mi viejo. Hasta los domingos a veces me costaba encontrarlo porque siempre tenía una actividad para hacer. Mi viejo cumple el 25 de mayo y hasta el 25 de mayo no podíamos compartir con él porque seguro que tenían alguna actividad política y tenía que estar ahí representada y nosotros lo entendíamos, lo entendíamos porque era su amor, su actividad, su gusto.

Además, Fernando Rojas leyó unas emotivas palabras que le habían enviado de un amigo en honor a su padre: "Llora mi alma, no encuentro la calma porque el asesino de mi vida en libertad vive hoy y ahora mi alma aquí en el cielo porque la justicia del hombre de mí se olvidó llora, mi alma por tanto encubrimiento".

El caso del asesinato del exministro Rojas ha generado gran conmoción en la provincia y a nivel nacional, con la realización de varias marchas en reclamo de justicia. La familia ha denunciado irregularidades en la investigación y ha pedido que se llegue a la verdad de los hechos. Mientras tanto, la justicia aún evalúa citar a declarar a Luis Barrionuevo por su presunta participación en el encubrimiento del asesinato.

