Luis Barrionuevo apuntó al entorno familiar por el asesinato del ex ministro Rojas

El gastronómico reapareció tras la contudente marcha de los hijos de Juan Carlos Rojas y apuntó al entorno familiar a la hora de hablar de las hipótesis más fuertes en el caso del crimen del exministro. Las declaraciones de Luis Barrionuevo las realizó este miércoles a Radio Mitre y tras marcar que “ni los hijos lo querían más que yo”, en referencia a la fuerte relación entre ambos, dijo que fue él quien le ordenó al Gobernador Raúl Jalil que se debía realizar la segunda autopsia.

Las explosvas declaraciones no se quedaron en esto sino que avanzaron en las hipótesis del asesinato y es allí donde Barrionuevo vuellve a involucrar al entorno familiar. Al relatar cómo se dieron los hechos recordó la llamada a la que por ahora es la única imputada, para luego señalar “es ahí cuando ella sintió un golpe, que fue el manporro que le dieron atrás en la nuca, como se mata a los toros y fue que el cayó de bruces y se rompió todo. No es que fue torturado. No. El al caer se rompió todo, el ojo y la cara”.

Luego y tras calificar de “inútil e incapaz” al fiscal Laureano Palacios dijo que va a ir “hasta los últimos estamentos que sean necesarios para descubrir quien o quienes lo asesinaron a Rojas, porque él era un tipo que no tenía enemigos”. El gremialista, de esta manera quiere dejar de lado lo dicho por los hijos de Rojitas, sobre el encubrimiento y despejar aún más el halo de sospecha sobre el Ministerio de Desarrollo Social.

Lo más fuerte de los dichos del reaparecido Barrionuevo fueron los referidos al entorno familiar y a cómo se manejó Fernando Rojas a la hora de llegar al domicilio de su padre y cómo manipuló el cuerpo del ya fallecido exministro. Ante la consulta de si el entorno familiar lo mató a Rojas el gastronómico sentenció: “Y anda por ahí todo”. Y agregó que sabe que en la investigación se manejan tres hipótesis, entre ellas “amenzas, fotos de la casa. Han surgido en la investigación hechos más concretos y precisos. Así que yo espero que si no es hoy, ya sera el lunes o el martes o cuando vuelva el Gobernador, que vamos a tener más claridad y vamos a saber sobre los asesinos”.