Los hijos del ministro de Desarrollo Social de la provincia, Juan Carlos Rojas, asesinado en diciembre pasado, denunciaron públicamente que hubo "encubrimiento" del crimen y mostraron fotos del expediente en las que se ve rostro desfigurado de la víctima. En ese contexto, descartan la hipótesis inicial de una muerte no violenta.

La denuncia fue realizada en conferencia de prensa por los hijos de Rojas, Natalia, Fernando y Mónica; quienes estuvieron acompañados de su abogado Iván Sarquis. En febrero, Fernando Rojas ya había presentado una denuncia por el supuesto delito de "encubrimiento" en contra de "autores desconocidos" , en la causa que investiga la muerte de su padre.

"Convocamos a la prensa para poner en evidencia todo lo que está pasando, la manera maliciosa y falaz que pretendió ocultar la verdad de la muerte de nuestro padre", dijo Natalia. "A la familia la Justicia nos mintió, como al pueblo catamarqueño también, a la familia se le dijo que mi papá murió de una caída, que murió solo, que no había violencia, que no faltaba nada, que se había ido en paz", afirmó.

Y puntualizó: "Ahora sabemos que papá no se cayó, que no se desmayó, no tuvo un infarto. Papá fue brutalmente golpeado, lo tuvieron de rodillas y lo golpearon, le reventaron el rostro, la boca, le reventaron un ojo, lo tuvieron de rodillas y así lo ultimaron rompiéndole la base del cráneo le hicieron una abertura de extremo a extremo, lo arrastraron y lo tiraron en el patio".

A su vez, aseguró "los que lo asesinaron, limpiaron la escena, lo rompieron todo y lo dejaron tirado" y "luego llegó la policía, el cuerpo forense la fiscalía y esto fue lo que encontraron".

Seguidamente, Fernando mostró a la prensa una serie de fotos del cadáver de su padre que constan en el expediente y en las que se podía ver el rostro desfigurado y marcas de violencia en el cuerpo del ministro. "Y dijeron que estaban ante una muerte natural, y es mentira. Vergüenza debería darles, mentirle a la familia así", continuó Natalia.

El hombre dijo que quieren que "la Justicia rinda cuentas de semejante maniobra" y que "los involucrados estén presos". "Si la Justicia los va encubrir y proteger no nos importa, nosotros no nos vamos a quedar callados en Catamarca tiene que haber justicia", concluyó.

Por su parte, Sarquis, afirmó que los datos aportados por los hijos "surgen de informes oficiales de la autopsia, de ampliaciones que hizo el Cuerpo Interdisciplinario Forense". "Con esta manifestación queremos dejar claro que estamos ante una evidente maniobra de encubrimiento del homicidio", aseguró el letrado.

Y en ese sentido indicó: "La familia no solo pretende a los autores del homicidio, a los autores intelectuales del homicidio, sino también a los autores intelectuales del encubrimiento y a los autores materiales del encubrimiento."

"Queremos saber cuál es el nivel de encubrimiento, alguien ha tomado una determinación de que esto no se sepa", continuó.

Finalmente, el abogado se refirió a la única imputada por el crimen, Silvina Nieva, respecto de quien dijo creer que "hay pocos elementos que la involucran". "No nos sorprendería que estuviéramos ante una imputada que se la ha plantado en la escena. No queremos perejiles, no queremos gente inocente sufriendo como esta sufriendo la familia queremos el esclarecimiento del hecho", concluyó.

En tanto, fuentes judiciales informaron que el fiscal de la causa, Hugo Costilla, citó a declarar a la ministra de Seguridad de Catamarca, Fabiola Segura; y al exjefe de la Policía de la provincia, el comisario Ángel Agüero. A su vez, fuerzas federales se sumaron a la investigación por pedido del Ministerio Público Fiscal.