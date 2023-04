Carta abierta a la Ministra de Educación de la Provincia de Catamarca

Tinogasta, 04 de abril de 2023

Sra. Ministra de Educación

Abogada Andrea Centurión

S/D

De mi mayor consideración:

Quien suscribe es el Prof. Ramón Guillermo Alanis, con cargo de Secretario del Anexo IV Antinaco (Departamento Tinogasta) EX-2022-1816584-CAT-DPRHD#MTPRH, le pide a Usted como máxima autoridad del Ministerio de Educación de la Provincia que tenga a bien intervenir para poder dar pronta solución al pago adeudado a mi cargo, del cual, se me adeuda diez meses más aguinaldos.

Además expreso un pedido en especial, y es, invitarla a Usted y a su séquito de abogados quienes ocupan cargos administrativos en el Ministerio de Educación como Directores/as, a que reflexionen y empaticen a cerca de la situación que me están haciendo vivir.

Decirle que, es muy difícil sostenerme económicamente en esta posición que me desfavorece humana y profesionalmente.

Decirle también que, es deshonroso e incluso hostigante tener que pasar por esta experiencia, sin saber si podré: desayunar, almorzar, merendar o cenar, o bien; disponer de dinero para cubrir deudas varias, las necesidades básicas de mi hija, o poder cumplir con las necesidades de pagar por mi movilidad a otros docentes hasta llegar al Anexo IV de Antinaco, las cuales adeudo desde el año 2022 a la fecha.

Tampoco entiendo por qué razón nosotros los docentes debemos mendigar para percibir nuestros haberes. Y, tampoco entiendo por cuál razón un Ministerio de Educación presidido por Usted, carece del deber de pagar a los docentes que optamos cargos en necesidad de poder trabajar a gusto, para luego cobrar y satisfacer nuestras necesidades.

Por lo que fuese Sra. Ministra de Educación de nuestra provincia de Catamarca, no merezco vivir tan miserable e indignamente. Nadie merece vivir así. Incluso, siempre pienso en una situación como docente de aula, y es, cuando deba cumplir con la Agenda Escolar: ¿Desde qué lugar voy a enseñarle a mis próximos estudiantes acerca de valores, tales como: dignidad, solidaridad, empatía, respeto a aquellos seres vulnerados por un sistema insensible y perverso? Por favor, dígame Usted que posee la claridad suficiente y es nuestra Ministra y referente de la Educación de nuestra Provincia: ¿Cómo se hace? Por favor, se lo pido con lágrimas en los ojos: ¿Cómo se puede vivir de la docencia o de un cargo administrativo cuando no se me paga?

Además, le cuento a Usted que opte por LOM un 28 de junio de 2022, en una segunda instancia en la Asamblea. Posterior a ello, un tiempo después fui notificado por la Dirección Provincial de Sumario Docente para presentar documentación requerida y así sanear una observación por presunta incompatibilidad hecha por esta Dirección para el pago de mis haberes. Hice todo según lo pedido: rectificación de documentación y presentación en tiempo y forma; sin embargo no bastó. Fui ultimado en el mes de marzo para nuevamente sanear mi situación en este mes de abril, y ya hice todo lo posible junto a mi asesora legal. Hacer posible lo que se nos hizo observable y cumplí, pero siempre falta algo. ¿Qué más debo hacer?

No he pensado jamás, en tener que llegar a este extremo de expresarme públicamente para dar a conocer otro caso más de incumplimiento por parte del Ministerio a su cargo, donde con avidez hacen denotar que el docente siempre es el responsable de su situación y le generan incompatibilidades inexistentes para ciertamente dejarlo sin trabajo. ¿O, es amedrentamiento ideológico?

El sentimiento que actualmente cargo, después de haberla ido a buscar y no habiéndola encontrado desde noviembre del 2022 hasta la fecha, es de tristeza; y es también el de un docente rural marginado por el mismo Sistema Educativo para el cual trabajo con dedicación y esmero, incluso fuera de mi horario habitual de trabajo.

Trabajar a cientos de kilómetros de mi hogar, bajo condiciones desfavorables como muchos docentes rurales que asistimos al mismo lugar donde pareciera que siempre nos esperan nuestros estudiantes y el paisaje serrano. Pero algo está clarísimo, puedo inferenciar que no se trata de todos ellas/os quienes perciben un sueldo y pueden dignificar y proyectar su humanidad, su profesión, su rol como padres o madres de familia, no. Yo no cargo con ese tipo de bendición. Pues no, no soy la clase de docente hipócritamente obsecuente, no para con este Siglo XXI, no ideológicamente, sobre todo teniendo en cuenta el Capítulo II, Artículo 5, "Inciso F" del Estatuto Docente Provincial acerca de los Deberes y Derechos de un docente.

Posiblemente, y ya lo he pensado, lo que prosigue luego de esta carta abierta sin soluciones, es mi pronta renuncia al cargo de Secretario del Anexo IV Antinaco. Claro que no lo deseo, pero es en esa situación límite donde me dejan varado. Pues, lo pienso así, ya que de todos los que optamos esa mañana de junio de 2022 con suma alegría, soy el único a quien no se le ha pagado; y a quien se le ha humillado de forma implícita. Alguien con dignidad, no debe soportar tal menosprecio a su rol y humanidad.

Para cerrar diré que, soy simplemente un docente rural que presenta capacidades múltiples en el área de Lengua y Literatura, al cual alguna vez Usted le pidió permiso para promocionar unos cortometrajes audiovisuales realizados por mí, en la Escuela Secundaria N° 86 (Fiambalá) en el año 2021, cuando tuve el placer de conocerla.

Ahora, continúo siendo ese mismo docente quien le recuerda desde la carencia, que: “Yo existo en este momento histórico tan injusto, que no me lo merezco”. Y sepa Usted Ministra que, no tengo para comer en varios días de la semana, y es indigno, y que sin embargo continúo haciendo Patria más allá de la insensibilidad de su personal administrativo allá en el CAPE; quienes desde una oficina aclimatada nunca van a sentir y experenciar lo que es llegar a un trabajo haciendo dedo hasta un valle altitudinal como Antinaco; con la panza vacía.

Atentamente, y con muchísimo respeto hacia su persona.

Prof. Guillermo Alanis

(Secretario del Anexo IV Antinaco)