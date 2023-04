La Rioja atraviesa días difíciles y se aproximan las elecciones del 7 de mayo, cuando Ricardo Quintela ponga a prueba su liderazgo en medio de una crisis sin precedentes en los últimos años: 34 días de paro docente, conflicto en salud y la Justicia pendiendo de un hilo para la nueva protesta. Quintela descontó días por paro, borró antiguedad de quienes protestan y catalizó una marcha con apoyo de autoconvocados y el gremio más grande de la provincia, que le endilgan haber cobrado miles de millones de pesos de Nación y los resultados siguen sin verse.

Rogelio de Leonardi es el secretario de Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, está enfurecido con el gobierno, y se lo contó hoy a Multiplataforma Fenix, el medio más consumido de la provincia. "Es imposible hacer los descuentos, por que el paro fue declarado ilegal", expresó Leonardi. Y agregó: “Kelly Olmos vino a darle el apoyo a la candidatura de Quintela y a tergiversar la cuestión y dijo que el ministerio de trabajo de la nación no tiene incidencia porque es una cuestión provincial es gravísimo lo que ha hecho”.

En Casa Rosada, según supo este medio, el presidente está al tanto del faltante de soluciones concretas para los riojanos a pesar del dinero enviado: "Voy a tomar nota", dijo días atrás Alberto Fernández cuando le contaron del tema. Por ejemplo, la pobreza pasó de 38% en 2019 a 44% actualmente. El economista Diego Molina Gómez elaboró un informe en el que estableció que "La Rioja recibió en 39 meses 70 mil millones de pesos en concepto de Asistencia Financiera desde 2019", explicó. Y agregó: "la pobreza aumentó 20% y la indigencia 133%, y la asistencia en 2022 fue del 138% más y los municipios apenas reciben un 4%", sostuvo.

Felipe Alvarez es diputado y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, referenciado en Horacio Rodríguez Larreta. "Lo único que crece en La Rioja es la pobreza y el patrimonio de los amigos del gobernador, mientras tanto la salud, la educación y los salarios están cada vez peor", dijo a MDZ. Y agregó: "vamos a dar vuelta la historia, vamos a ganarle a Quintela y los números nos dicen que vamos a hacer una elección histórica".

Lo cierto es que la Justicia es un capítulo aparte. Hay un gremio incipiente que se está gestando y es contrario a los intereses del gobernador. Así fue como desde el Máximo Tribunal de La Rioja apretaron a distintos abogados que querían parar, lo hicieron incluso miembros del organismo que integra la propia sobrina del gobernador, Karina Becerra, quien llegó al cargo de una forma poco transparente y por pedido del propio Quintela.

Los docentes denuncian listas negras, descuentos por días de paro, aprietes de Quintela y que borraron años de antiguedad a quienes critican el poder de turno. Días atrás se produjo un escándalo porque se filmó al gobernador diciendo "anda a trabajar, vaga de mierda" a una docente que con megáfono en mano reclamaba mejoras en el salario.

Hoy en Chilecito hay un corte de ruta, es un departamento muy importante para la provincia donde viven 60 mil personas, la segunda ciudad de la zona. En la ruta sur de acceso al municipio habrá cortes de rutas, y según dijeron a este medio, habrá más interrupciones en distintos accesos a la provincia si no hay una solución. Tal es así, que el miércoles habrá movilizaciones y posibles cortes en distintos puntos.

En La Rioja la indigencia se duplicó en un año: aumento 4 puntos porcentuales desde 2019. Hoy 16.481 riojanos no completan 4 comidas diarias, viven en condiciones deplorables, no asisten a la escuela y no tienen futuro. Hace un año eran 11.165, más de 5.000 riojanos se sumaron. Aumenta la tensión, el gobernador no resuelve, y la pobreza sube.