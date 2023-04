“Careless Whisper” de George Michael supera los 1.000 millones de visitas en YouTube

“Careless Whisper” de George Michael, que alcanzó la cima de las listas de éxitos en 1984, ha superado oficialmente los 1.000 millones de visitas en YouTube.

“Careless Whisper”, lanzado originalmente en el álbum “Make It Big” de Wham!, ha promediado más de 400.000 visitas diarias a nivel mundial en YouTube en 2023, según la plataforma de videos. El clip oficial del clásico de los 80, que Michael escribió con su compañero de Wham! Andrew Ridgeley, fue subido a YouTube en octubre de 2009.

“Careless Whisper”, que presenta su característico solo de saxo, es la octava canción de los años 80 en unirse al club de los 1.000 millones de visitas en YouTube. El primero en hacerlo fue “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses; los otros son “Take On Me” de A-ha, “Billie Jean” de Michael Jackson, “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley, “Girls Just Want To Have Fun” de Cyndi Lauper, “The Final Countdown” de Europe y “Every Breath You Take” de The Police.

El videoclip original de “Careless Whisper”, filmado en Miami, fue dirigido por el cineasta Duncan Gibbins, quien anteriormente había dirigido otro clip de Wham!, “Wake Me Up Before You Go-Go” (que actualmente registra 427 millones de visitas en el canal oficial de YouTube del grupo). El video de “Careless Whisper” fue posteriormente reeditado para agregar imágenes de Michael interpretando la canción en el escenario del Lyceum Theatre de Londres.

Michael murió en 2016 a los 53 años. El cantante pop británico había vendido más de 100 millones de álbumes a lo largo de su carrera. Michael, cuyo verdadero nombre era Georgios Kyriacos Panayiotou, formó Wham! en 1981 con Ridgeley. El año pasado, los herederos de Michael extendieron su acuerdo editorial global con Warner Chappell Music U.K., cubriendo tanto el trabajo en solitario del artista como las canciones de su etapa en Wham!