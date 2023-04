Metallica comparte “72 Seasons”, tema que da título a su próximo álbum

Metallica ha lanzado la canción que da título a su esperado próximo álbum de estudio, “72 Seasons”.

La canción de siete minutos y medio está llena de riffs súper rápidos de Kirk Hammett y el explosivo doble bombo de Lars Ulrich. El video muestra a la banda interpretando la canción en un escenario de otro mundo, intercalado con tomas de guitarras rotas y otros escombros que adornan la portada de “72 Seasons”.

“72 Seasons” llega después del primer single “Lux Æterna”, el hard rock “Screaming Suicide” y el midtempo “If Darkness Had a Son”. El álbum será publicado el 14 de abril, y Metallica lo estrenará con una fiesta mundial de escucha en los cines un día antes de su lanzamiento.

En un comunicado de prensa, James Hetfield dijo que el título se refiere a “los primeros 18 años de nuestras vidas que forman nuestro verdadero o falso yo. El concepto de que nuestros padres nos dijeron ‘quiénes somos’. Un posible encasillamiento en torno a qué tipo de personalidad somos. Creo que la parte más interesante de esto es el estudio continuo de esas creencias fundamentales y cómo afectan nuestra percepción del mundo de hoy. Gran parte de nuestra experiencia adulta es una recreación o reacción a estas experiencias de la infancia. Prisioneros de la infancia o liberarse de esas ataduras que llevamos”.

Metallica también se embarcará en una extensa gira mundial de 46 fechas que comenzará en abril y se extenderá hasta septiembre de 2024. Están programados para actuar en 22 ciudades, tocando dos conciertos en cada lugar, y han prometido que no se interpretarán canciones. repetidas durante cada par de conciertos. En esa gira se les unirán varios grupos de apoyo, incluidos Pantera, Mammoth WVH y Greta Van Fleet.

Estas son las canciones de “72 Seasons”

“72 Seasons”

“Shadows Follow”

“Screaming Suicide”

“Sleepwalk My Life Away”

“You Must Burn!”

“Lux Æterna”

“Crown of Barbed Wire”

“Chasing Light”

“If Darkness Had a Son”

“Too Far Gone?”

“Room of Mirrors”

“Inamorata”