Martino le dijo “no” a Boca: el motivo de su negativa

Tras la salida de Hugo Benjamín Ibarra, el pasado martes por la tarde, el nombre de Gerardo Martino picó en punta para ponerse el buzo de DT de Boca. Cuando el mundo Xeneize era optimista y soñaba con la llegada del Tata, el rosario confirmó su respuesta negativa a la oferta del Consejo de Fútbol.

Tato Aguilera, periodista de TyC Sports encargado de seguir el día a día de la vida del club de La Ribera, reveló: "Gerardo Martino analizó, hizo un análisis exhaustivo de todo, de lo deportivo sobre todas las cosas y ha comunicado que no va a continuar con la negociación".

"Recordemos que nosotros hablábamos de dos etapas: una era esta, esperaban el sí. En Boca eran optimistas para continuar con la negociación y comenzar a hablar del contrato", añadió sobre la decisión que tomó el ex director técnico de Newell's. Barcelona y la Selección argentina, entre otros.

"El título es 'Martino volvió a decirle que no a Boca', porque ya lo habían ido a buscar en varias oportunidades. En este caso, por lo menos, aceptó la charla porque era un desafío que le interesaba. Después de lo que han charlado, acaba de comunicar que no va a ser el técnico de Boca".

Según se pudo saber, la decisión del Tata se debe a un pedido por parte de la familia. Luego de lo que fue su paso por el Mundial de Qatar 2022, donde quedó fuera en fase de grupos y posteriormente se quedó sin trabajo, el círculo familiar le pidió que descanse un tiempo y se mantenga alejado de las canchas.

Tras darle su negativa a Boca, Martino seguirá pendiente su problema de salud. Se trata de un desprendimiento de retina en el ojo derecho por el que ya fue operado dos veces. Este viernes, el entrenador tiene una consulta médica con estudio para ver cómo evoluciona y saber si tiene resuelto el tema. El año pasado, por este inconveniente, no podía realizar viajes aéreos, ya que la operación a la que fue sometido incluía una burbuja de gas que le ayudaba a reacomodar la retina.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, me operaron dos veces. Tengo una burbuja de gas, y mientras esa burbuja no se disuelve, no estoy posibilitado de subirme a un avión, por el tema de la presión”, explicó en su momento. En abril, esa burbuja se disolvió y recibió el acta para continuar trabajando en el Seleccionado de México.