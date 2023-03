El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert se mostró confiado en que las conversaciones que mantiene con distintos dirigentes de Juntos por el Cambio concluyan en su inclusión en el frente opositor y subrayó que su par Javier Milei también está "recontra invitado" a sumarse.

"Estamos conversando con los principales referentes de Juntos por el Cambio para el armado de un nuevo frente opositor al kirchnerismo, donde el liberalismo entre de manera institucional en un pie de igualdad, al menos desde lo político, con el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica", sostuvo el economista.

"Seríamos la cuarta pata de ese nuevo espacio opositor, bien liberal, con una clara identificación con las ideas del sentido común, liberales", precisó.

"Tengo una visión optimista de las conversaciones que he tenido", expresó Espert, quien comentó que habló con dirigentes como el ex presidente Mauricio Macri; la titular del PRO, Patricia Bullrich; la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió; el ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador Alfredo Cornejo; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y el de Corrientes, Gustavo Valdés; entre otros.

Al explicar cómo funcionaría su inclusión en Juntos por el Cambio, el diputado nacional indicó que "no se trata de subsumir o que un candidato liberal pase a formar parte de una lista de una persona, sino que el liberalismo compita con sus listas en estas elecciones".

Consultado sobre la posibilidad de que su par en la Cámara baja Javier Milei también se integre al espacio, el economista comentó: "Ha sido invitado siempre a todo, pero ha decidido hacer la suya solo".

E insistió: "Está recontra invitado, pero por ahora no estaría formando parte de ese nuevo espacio opositor. Encantado de que lo hiciera, para competir: no se trata de acordar con uno o con otro, sino competir ahí adentro".