Macri anunció que no será candidato a Presidente en las próximas elecciones

Finalmente el expresidente, Mauricio Macri, anunció que no será candidato al Ejecutivo en las próximas elecciones, y develó una de las principales incógnitas en Juntos por el Cambio, en vista a un reordenamiento de las postulaciones en la principal coalición de la oposición. Referentes del ala dura del PRO celebraron su decisión, que calificaron de “histórica”.

Macri, uno de los socios fundadores de Juntos por el Cambio, anunció en un video que publicó en YouTube: “Quiero ratificar mi decisión de que no seré candidato en la próxima elección”, envió un fuerte mensaje: “Estoy convencido que hay que agrandar el espacio político del cambio”, y aclaró: “Seguiré defendiendo la libertad y la democracia”.

Referentes del ala dura del PRO respaldaron la decisión del expresidente. La titular del partido y aspirante al Ejecutivo, Patricia Bullrich, dijo en Twitter: “La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina”.

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, uno de los precandidatos para suceder a Horacio Rodríguez Larreta, también celebró en Twitter el anuncio de su primo: “¡Qué orgulloso estoy de vos, Mauricio! Pudiendo ganar elegiste darnos un gran ejemplo de desprendimiento y amor por el país. Tu decisión es histórica, te confirma como uno de los líderes más importantes de estos 40 años de democracia”.

Qué dijeron Rodríguez Larreta y sobre la decisión de Mauricio Macri de no competir en las presidenciales

El jefe de gobierno porteño destacó en Twitter la decisión de Macri: “Una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”, y respaldó su mensaje: “Como dice Mauricio, este tiempo oscuro está terminando y lo vamos a dejar atrás para siempre. Los argentinos vamos a salir adelante”.

La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que anticipó que se bajaría de la precandidatura presidencial en caso de que Macri volviera a competir por el Ejecutivo, también celebró en Twitter la decisión del líder del PRO: “No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero. Gracias por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país”.

Las frases más destacadas de Mauricio Macri en el anuncio de que no será candidato a presidente

* “Estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo, solos”.

* “Tengo la convicción de que este tiempo oscuro ya empezó a terminar, lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre”.

* “Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos, personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor”.

* “Este liderazgo paternalista desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad, su propia responsabilidad en los cambios que querían para su vida, y esa subordinación nos trajo hasta acá”.

* “Tenemos que estar muy atentos porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad. Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador”.

* “Quiero ratificar la decisión que no seré candidato en la próxima elección. Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos, como siempre lo he hecho. Y lo haré siempre al lado de ustedes. Con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo”.

* “Confío mucho en el aprendizaje de estos años, en que van a elegir al que mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente”.

* “Sepan que estuve, estoy y estaré siempre para ustedes. Esta relación de cariño y respeto que nos une es para toda la vida”.