River, con suplentes, festejó ante Universidad de Chile en un amistoso en Salta

River aprovechó la fecha FIFA para probar la rotación en Salta en un amistoso ante Universidad de Chile que afrontó con suplentes y logró una meritoria victoria por 4-3 después de arrancar 2-0 abajo.

El gran mérito del conjunto de Martín Demichelis fue imponerse a la adversidad. Israel Poblete abrió la cuenta a los seis minutos con la colaboración de Ezequiel Centurión y a los 18 Cristian Palacios aumentó de palomita tras un centro de Nicolás Guerra. Pero el Millonario no se desesperó y empezó la remontada con una media vuelta de Andrés Herrera, de actuación clave, a los 20.

El mismo lateral derecho fue quien a los tres del complemento conectó con Miguel Borja para que el colombiano consiguiera la igualdad. A partir de allí, y aún con los cambios esperados y obligados -Elías Gómez y Agustín Palavecino terminaron con hielo-, los de Millo hicieron méritos para pasar al frente y lo lograron a los 12 con otro desborde de Herrera y el gol de Esequiel Barco y a los 22 con Pablo Solari recibiendo de Borja, que había arrancado en posición dudosa.

Ya con mucho recambio en cancha e incluso el debut no oficial del hijo de Marcelo Gallardo, Matías, llegó el descuento del argentino Leandro Fernández de tiro libre. Pese a algunos intentos más de los de Mauricio Pellegrino, el marcador no se movió y terminó favorable a un River que sigue en crecimiento aún con sus no habituales titulares.