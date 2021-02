Boca TV: Mario Pergolini anunció el canal exclusivo del club

Mario Pergolini anunció oficialmente el lanzamiento del canal de noticias y transmisiones de Boca, algo que se había prometido desde la asunción de la actual comisión directiva de la institución de la Ribera que lo tiene como vicepresidente primero, al lado del presidente Jorge Amor Ameal y el vice segundo Juan Román Riquelme. El acuerdo se terminó de formalizar ayer y el conductor brindó una serie de detalles de lo que se vendrá.

“Vamos a pasar los partidos de la Reserva por este canal. Habrá un sistema de cámaras automáticas que adquirimos; toman toda la transmisión, toda la cancha completa, es un desarrollo tecnológico interesante”, aportó Pergolini desde su programa en Vorterix. Y añadió: “El switcher toma una parte y va siguiendo un determinado ángulo de la cancha. Hasta el tanteador se pone de forma automática y está hecho para los distintos deportes, futsal, fútbol femenino”.

Pero además de las transmisiones de los encuentros del equipo conducido por Sebastián Battaglia, el fútbol femenino (que en el último torneo había contado con la televisación de TNT Sports) y el futsal (también fue televisado por cable), los fanáticos xeneizes podrán vivir los acontecimientos de diferentes disciplinas amateurs y dispondrán de un vivo en YouTube que se replicará en un canal de TV destinado a los usuarios que no están familiarizados con las tecnologías de streaming.

¿Cuándo será la primera emisión? El próximo 22 de febrero. “El noticiero va a salir en simultáneo con un canal. El que ve YouTube no tendrá problemas pero pienso en un montón de gente grande. No queremos un canal completo de 24 horas porque si no terminás poniendo porquerías repetidas todo el tiempo como el 80% de los cables. Prefiero hacerlo con un canal que lo pone y lo saca y después queda todo el día en YouTube”, explicó el directivo que fue impulsor de este proyecto.

Y cerró: “El Live nuestro será en YouTube, donde verás partidos de Reserva, el noticiero, previas y post partidos. Eso es exclusivo. Quienes lo armamos también lo podrán pasar por su canal”.

Hace algún tiempo, Pergolini había informado que se trabajaba en el armado de dos estudios: uno en el club (en el estadio) y otro en Ezeiza (en el predio de entrenamiento). “De esta manera nos evitamos a cualquiera diciendo cualquier cosa”, fue su reflexión por las constantes fake news que, entiende él, circulan en torno al Mundo Boca.

La semana pasada el conductor reapareció en el estadio y grabó un video con su habitual tono ácido e irónico: “Bueno después de mucho tiempo acá estamos, volviendo. Vine a buscar, a ver si había problemas. Y la verdad que no, voy a tener que buscar en la tele para ver problemas”.