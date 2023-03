Por estas razones los usuarios dejan Netflix y buscan alternativas

La plataforma de streaming Netflix día tras día pierde popularidad. Estos números se ven reflejados en la baja de suscriptores, las quejas que manifiestan los usuarios en redes sociales, el contenido de menor calidad y las series canceladas. A días de que Netflix decidiera reducir los precios de sus planes en algunos países con el objetivo de mantener el aumento de suscriptores, crece la preocupación del gigante de streaming en medio de una feroz competencia y una contracción del gasto de los consumidores.

Caída en sus acciones

Se registró que las acciones de Netflix cayeron un 5% el jueves pasado. En el mercado en general la plataforma de streaming experimentó una baja en su rendimiento económico.

Desde el año pasado, la industria del streaming experimentó una caída de suscripciones tras el auge provocado por la pandemia. Asimismo, los consumidores redujeron sus gastos por temor a una posible recesión, lo que obligó a las empresas a repensar sus estrategias.

Empresas competidoras

Si bien Netflix sumó alrededor de 7,6 millones de suscriptores el último año, la cifra quedó lejos de la meta prevista. Es que con la incorporación de plataformas streaming alternativas, gratuitas y contenido de grandes productoras distribuido en otras plataformas, cada vez menos usuarios eligen Netflix.

El crecimiento de plataformas rivales como Paramount+ y Disney+ junto con otras de la competencia que ofrecen un servicio más completo dificulta el crecimiento de Netflix. Star Plus, por ejemplo, ofrece además de películas de calidad, producciones premiadas y con crítica positiva e incluye una sección de transmisión de deportes en vivo como la Fórmula 1 y el fútbol. Además, HBO mantiene su fuerte en series que adaptan contenido exitoso como The Last of us, White Lotus y Game of thrones.

Series canceladas

Los usuarios expresaron que parte de su descontento ante la cancelación de numerosas series como 1899, Chilling Adventures of Sabrina, First Kill, Winx: The Fate Saga.

En los últimos seis años, Netflix ha cancelado más de 92 series cuya tasa de visualización es elevada. Sin embargo, para Netflix lo primordial es la recolección de datos de los usuarios y el índice de cuántas personas ven una serie de inicio a fin. Al servicio de streaming le importa más que termines un show a que lo abandones a la mitad. Si una persona terminó una serie, seguramente en un futuro regresará por más y estará impaciente por conocer los siguientes pasos de sus personajes favoritos, razón por la que seguirán manteniendo vigente su suscripción a la plataforma.

Calidad de las adaptaciones

Gran parte del contenido que promociona Netflix proviene de adaptaciones de material ya existente. Comics, libros, manga y videojuegos, las adaptaciones que realiza la plataforma no son fieles al contenido original Sex/life, Death note, Resident Evil, Cowboy Bebop, junto con 365 días son algunas de las series y películas peor valoradas de la plataforma.

Cuentas compartidas

Cuando Netflix anunció que aquellas cuentas que compartieran la contraseña con otras personas recibirían un cobro adicional, los usuarios, principalmente en Latinoamérica empezaron a dar de baja sus suscripciones. Esta medida afectaba a muchos usuarios que contrataban el plan de 4 pantallas y compartían gastos para disfrutar del catálogo de Netflix.

Frente a esta baja generalizada, Netflix dió marcha atrás. En su lugar ahora solo se ve una advertencia. Como se puede ver en el mensaje del televisor, la plataforma solo se enfocará en que el usuario simplemente esté lejos de casa (por un viaje de trabajo, por ejemplo) y ofrece un código que dura 2 semanas para disfrutar de su cuenta.