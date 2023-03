Scaloni ya piensa en el futuro de la Selección: “Lo de ahora es un nuevo reto”

La Selección argentina jugará contra Panamá este jueves 23 de marzo, y ante Curazao el martes 28, en dos partidos amistosos que, más allá de cuestiones futbolísticas, serán una buena forma de festejar la conquista del Mundial Qatar 2022. Son los primeros partidos en territorio albiceleste tras haber sumado la tercera estrella.

Este martes, a dos días del primer amistoso, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa. Fue la primera en el país, de manera oficial, luego del histórico título del 18 de diciembre de 2022. Una conferencia que tuvo de todo, incluso emoción del DT.

“El reconocimiento de la gente es increíble. Nos pone contentos porque le dimos una alegría que todavía dura, y eso está bueno. Es algo que me gustaría que los jugadores vivan, que vean lo que la gente les transmite. Que puedan salir y ver el reconocimiento de la gente”, detalló Scaloni.

“Cuando nos juntamos en el gimnasio (con los jugadores) les agradecí a ellos por el título, pero les expliqué que esto sigue. Son horas de festejo, pero la Selección implica seguir. Necesitamos que esa energía sea incluso mayor, ahora será más difícil y nos va a costar más”, continuó.

Las frases de Lionel Scaloni

* Sobre cuál es la mejor Selección argentina campeona del mundo: ”¿El debate lo generaron ustedes o Rodrigo De Paul? No hay debate. Es un simple comentario. En momentos de alegría, me parece que no es necesario. No me importa. de hecho, sabiendo como soy, hasta pondría la mía último. Pero las tres son importantes. Rodrigo no lo dijo para debatir”.

* “Es una lástima las dos ausencias, sobre todo la de Papu Gómez que merecería estar acá y su club, a buen criterio porque venía de una lesión, es entendible que no lo dejen venir. Pero haremos todo lo posible para que pueda estar a menos un día o dos con nosotros, dependerá mucho de su club”.

* “Por ganar no podemos hacer lo que queramos”.

* Sobre otras propuestas: “Tuve una oferta del colegio de mi hijo, que lo fui a dirigir dos días (risas), pero no, de verdad, nada”.

* “Enero fue un mes bastante pesado, a lo mejor te relajás y se te vienen muchas cosas a la cabeza. Pero en el día a día no, trato de ser natural. En eso no me cambió. En lo físico sí, en eso de sentirme más cansado”.

* “Lo importante es que por delante del grupo no hay nadie. Y con la verdad, siempre. Los jugadores lo han llevado a cabo muy bien. Tuvimos momentos complicados, pero siendo sinceros, nobles, sabiendo que todos tiramos para adelante, es más fácil. Un símbolo de este proceso es ir todos de la mano, juntos”.

* “El triunfo magnifica, hace parecer todo más fácil, pero no es así”.

* Sobre Retegui a la selección de Italia: “Soy partidario de no arruinar algo que no vemos. Cuando uno no está convencido no tiene sentido cortar una trayectoria. Esperemos que le vaya bien en Italia, no tiene sentido pensar otra cosa, nosotros no estábamos convencidos de convocarlo”.

* “Leo Messi está bien, para seguir viniendo. Hasta que no diga lo contrario seguirá viniendo. Llegado el caso intentaré convencerlo, pero mientras tanto es feliz, y eso es muy bueno”.

* “Es muy emotivo, tiene un significado enorme ver las tres estrellas en el escudo. Pero hay que seguir. La idea es ir siempre a lo máximo”.

* “Reconstruirse es un poco que los jugadores no se sientan los dueños de la Selección. Que cada uno que venga siente que puede aportar su granito de arena. Esa competitividad es importante”.

* “Para el amistoso del jueves van a jugar los que estuvieron en el Mundial, no sé si los de la final, pero son esos. Después veremos”.

* “Aunque estemos en un momento de disfrute, para mí ya pasó. Lo de ahora es un nuevo reto”.

* “No es acabó la vida siendo campeones del mundo, hay que seguir. Nuestra gran meta es que ellos entiendan que tienen que seguir en este nivel”.

* “Hablé con Masche. Él siente que lo mejor es no seguir (en la Sub 20), yo le dije que estaba equivocado. Lo intentamos de todas maneras”.

* “Vamos a ir a Paraguay el lunes, todos”.

* “Me enorgullece el premio The Best, pero lo tomo como lo que es, por el Mundial”.

* “Leo y todos los jugadores merecen ese cariño. Necesita ver lo que pasa cuando viene acá. Me parece hermoso, es algo que le quedará para siempre”.

* “En principio vamos a ir normal, que está garantizado llegar en horario. Y si vemos que se pueden torcer, buscaremos otra manera. Tampoco les vamos a decir cómo, porque ustedes están al tanto de todo”.

* “Hay gente que me llama Scaloneta y no Lionel (risas)”.

Tras la conferencia, los periodistas comenzaron a aplaudir y a cantar “dale campeón”, lo que provocó la emoción de Scaloni.