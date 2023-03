El 18 de junio del 2011 fue un día muy especial para los hinchas de Boca. En el Monumental, River perdía con Lanús y quedaba a un paso de perder la categoría. Y en La Plata, el equipo de Julio Falcioni enfrentaba a Gimnasia por la 19ª fecha del Clausura y los hinchas disfrutaban por última vez de una de las duplas más gloriosas de la historia del club. Este sábado, Martín Palermo y Juan Román Riquelme volverán a compartir campo de juego en los festejos por el centésimo aniversario de la fundación Villarreal.

Sí, si bien se los pudo observar juntos en el partido despedida de Sebastián Battaglia, en julio del 2015, esta vez el Titán y Román formarán parte de un evento fuera del país. A pesar del momento que atraviesa, con Hugo Ibarra en la cuerda floja tras la derrota del domingo ante Instituto, el vice ya habría confirmado su asistencia y en los próximos días estaría viajando rumbo a España junto a otros ex futbolistas. ¿Compartirá avión con Palermo? Es una posibilidad. Román jugará unos minutos y luego, en la madrugada del domingo, podrá observar en directo el partido entre Boca y Chaco For Ever, en el estreno del equipo en la Copa Argentina.

"Creemos que viaja", confiaron desde la dirigencia xeneize. Y las propias redes del Villarreal ratificaron la presencia del 10 junto a una foto con Martín, celebrando un gol con la camiseta de Boca. Palermo, por su parte, tendrá el fin de semana libre producto de la fecha FIFA y retomará los entrenamientos con Platense después de su actuación en el partido.

Riquelme dejó una huella en el Submarino Amarillo entre 2003 y 2007, tras su paso por el Barcelona. Jugó 145 partidos, metió 45 goles y dio 49 asistencias, además de conducir al equipo a las semifinales de la Champions 2005/2006, en la que falló un penal clave ante el Arsenal. Terminó muy mal con su DT, Manuel Pellegrini, pero muy bien con los hinchas, que sienten un enorme aprecio hacia él. Palermo, en tanto, jugó entre 2001 y 2003, justo antes de la llegada de Román, y metió 20 goles en 81 partidos. Luego sufrió una lesión en un festejo de gol y continuó su carrera en el Betis, antes de volver a Boca.

El Partido de las Leyendas entre los mitos de la historia del Submarino y ex futbolistas de la selección española se disputará este sábado en el Estadio de la Cerámica, a partir de las 14 (hora argentina). Y contará además con la participación de Diego Forlán, Juampi Sorín, Gonzalo Rodríguez y Robert Pirès, entre otros jugadores.

Enemistados fuera de la cancha, pero hermanos dentro del campo de juego, Palermo y Riquelme marcaron una época en el fútbol argentino. En Boca jugaron 188 partidos juntos con 123 goles de Martín y 38 de Román. Y ganaron nueve títulos: Aperturas 1998, 2000 y 2008, Clausuras 99 y 2006, Libertadores 2000 y 2007, Intercontinental 2000 y la Recopa 2008.

Ole