El diputado provincial del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila apuntó contra la ministra de Educación Andrea Centurión y el ministro de Obras y Servicios Públicos Eduardo Niederle por las condiciones edilicias de los establecimientos educativos tanto de gestión estatal como también de gestión privada. Para el legislador, ambos funcionarios deberían presentar las renuncias correspondientes.

Tras las protestas de los estudiantes, que en algunos casos estuvieron acompañados de sus padres y familiares, ocurridas durante la semana pasada en varias escuelas de la Capital y también del interior provincial, el diputado Ávila expresó su respaldo “total” a lucha de los estudiantes e instó a la comunidad a sumarse y acompañar la marcha convocada en principio para este miércoles a las 18 en la Plaza 25 de Mayo en reclamo de ventiladores en las aulas.

“Desde mi banca de diputado quiero respaldar de manera incondicional a la lucha que llevan adelante los jóvenes catamarqueños que le están exigiendo al Gobierno de la provincia que le mejore los edificios escolares. Esta es una expresión de una sana rebeldía de la juventud catamarqueña que lucha por sus derechos que deberíamos imitar los demás ciudadanos y acompañarlos en la lucha”, manifestó Avila en un video que subió a las redes sociales.

El legislador además planteo la necesidad de que se resuelvan cuestiones que calificó como prioritarias entre las que mencionó la suba en la tarifa de los servicios públicos, luz y agua, y salud.

“La salud, las tarifas altas, los bajos salarios, la corrupción imperante. Es inamisible que en el marco de una obra pública carterizada con adjudicaciones directas a muchas empresas que no han sido capaces de reparar los establecimientos educacionales en 2 años de pandemia y en ese receso es que considero que tendrían que renunciar el ministro de Obras Públicas y la de Educación porque han demostrado que no son capaces de ocupar el cargo y generan todo este malestar en la juventud catamarqueña. Basta de este modelo que es un pantalla que esconde otro trasfondo y que no da los jóvenes condiciones dignas para estudiar”, expresó el diputado provincial.