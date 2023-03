Así quedaron los cruces de cuartos de la Champions League

En abril habrá que agendarse cuatro días imperdibles de fútbol. Este viernes se sortearon los cruces de cuartos de final y en todos hay jugadores campeones del mundo con la Selección.

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de la Champions League?

Real Madrid vs Chelsea

Milan vs Benfica

Manchester City vs Bayern Munich

Inter vs Napoli

Estos serán los cuatro cruces de la instancia de los ocho mejores clubes de Europa que tendrán en cancha a Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League?

Los partidos de ida serán el 11 y el 12 de abril y una semana más tarde se jugarán las revanchas: el 18 y 19 del mismo mes.

No habrá cabezas de serie ni condicionantes por ser del mismo país, por lo que los clubes de una misma asociación nacional pueden enfrentarse entre sí y también equipos con los que coincidieron anteriormente en la fase de grupos.

Los equipos que sorprendieron en la Champions League

Después de 17 años, Inter y Milan volverán a compartir esta instancia de la máxima competición europea. El equipo capitaneado por Lautaro Martínez no llega a esta fase hace 12 temporadas.

El Napoli es la gran sorpresa de este año: luego de liderar el Grupo A que compartió con Liverpool, Ajax y Rangers, derrotó al Frankfurt por 5-0 en el global. Solo perdió un partido en esta copa (el último de la Fase de Grupos, ya clasificado, contra el conjunto inglés en Anfield) y ganó los siete restantes.

Los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League

Benfica (Portugal)

Milan (Italia)

Bayern Múnich (Alemania)

Inter (Italia)

Chelsea (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

Napoli (Italia)

Real Madrid (España)

¿Cómo serán los cruces de semifinales de la Champions League?

El ganador entre Milan y Napoli se enfrentará ante el que logre imponerse entre Benfica e Inter. Si pasan Milan e Inter podría haber clásico italiano en la semifinal de la Champions League.

Por el otro cruce, Real Madrid-Chelsea se medirán en los cuartos de final en busca de pasar de ronda y enfrentarse al ganador de Manchester City y Bayern Múnich.

¿Cuándo es la final de la Champions League?

La final de la Champions que se jugará en el estadio Olímpico Ataturk de Estambul el próximo 10 de junio.