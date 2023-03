U2 publica "Songs of Surrender", una ambiciosas y arriesgada reversión de 40 de sus canciones

Cómo sonaría la música de U2 con la resonancia que le da la experiencia y la madurez adquirida a lo largo de su longeva carrera. Camino de cumplir medio siglo de vida, el cuarteto irlandés ha querido responder a esta pregunta con la reedición de 40 de sus temas en "Songs of surrender", o lo que es lo mismo, su regreso a partir de hoy a las estanterías musicales tras seis años de espera. Para ello han dejado de lado las guitarras eléctricas abrazando en acústico un sonido más sereno e intimista con el que reinterpretar temas de toda su carrera, desde superéxitos hasta piezas secundarias que nunca han llegado a sonar en directo.

No se trata de un recopilatorio, ni de una lista de favoritos de la banda. El proyecto comenzó como un experimento para convertirse en “una obsesión” cuando se dieron cuenta que habían pasado de versionar a reinterpretar muchas de las primeras canciones de U2. Así sucede en temas como 'Vértigo', donde el violoncelo reemplaza a la guitarra, o en 'Desire', dominada por la voz en falsete de Bono. En 'Where the streets have no name' son los teclados quienes toman el control reemplazando a las guitarras, mientras que en 'Two hearts beat as one' es The Edge quien canta, como hace en otras tres canciones de la recopilación.

Toda una delicatessen que no dejará indiferente a los seguidores del cuarteto irlandés. Al lado de estos temas podemos encontrar piezas olvidadas, nunca tocadas en vivo, a las que la formación ha querido dar una segunda oportunidad, como 'Dirty day', de Zooropa, o 'If god will send his angels', de Pop.

Si en el 2014 publicaban Songs of Innocence y en el 2017 Songs of Experience, este nuevo álbum puede considerarse la continuación del repaso musical a la vida de U2.

En esta ocasión el álbum hereda el nombre de Surrender, el libro autobiográfico publicado el año pasado por Bono dividido en 40 capítulos titulados con los nombres de 40 canciones del grupo. La obra musical no respeta, sin embargo, los temas del libro, eligiendo su propio recorrido, un reflejo de las libertades que la formación se ha tomado con sus temas, modificando incluso las letras de algunos de ellos, ya sea de forma notable como en 'The Miracle of Joey Ramone', o más sutil, como el cambio de un solo verso en 'Pride (In the name of love)'. Tampoco la icónica 'Sunday Bloody Sunday' se salva de estos cambios, ínfimos en todo caso si se los compara con las transformaciones acústicas de las canciones.

Los títulos elegidos en Songs of surrender recorren casi toda la historia de la banda, desde los temas del album Boy, publicados en 1980, hasta Songs of experience, del 2017, aunque es Songs of Innocence, con cinco temas, el álbum más representado, mientras otros como el icónico October han quedado fuera de la compilación.

De momento se preparan para actuar en Las Vegas sin Larry Mullen, de baja por una operación. Su lugar lo ocupara Bram van den Berg, de la formación holandesa Krezip.