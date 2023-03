Compras directas: Brandán y Doro declarados culpables y condenados a 10 y 6 años de prisión

Los jueces Marcelo Soria, Rodolfo Moreno y Mauricio Navarro Foressi, por unanimidad resolvieron declarar culpable al ex Sub Secretario de Desarrollo Social, Víctor Brandan y al ex ministro de Salud, Pablo Doro por los delitos de “Fraude en perjuicio de la administración publica” condenándolos a la pena de 10 y 6 años de prisión, respectivamente.

Omar Martínez, ex encargado de deposito y Carlina Zurita del Valle ex encargada de Compras, del ministerio, fueron absueltos por el beneficio de la duda, tal como lo solicitó el ministerio publico en sus alegatos.

A pesar de que las condenas impuestas a dos de los cuatro imputados son de cumplimiento efectivo, los condenados Brandan y Doro se marcharon por sus propios medios del recinto, hasta tanto quede firme la sentencia.

Cabe destacar que la sentencia es un importante precedente puesto que es la primera vez que se condena a funcionarios.

La última audiencia del juicio, en le que se escuchó a mas de una veintena de testigos, inició ayer pasadas las 9.00 de la mañana.

Constituido el tribunal en el recinto, el presidente Marcelo Soria hizo levantar del banquillo a los cuatro imputados y le dio la última palabra. El ex Sub Secretario de Desarrollo Social, Víctor Brandán fue el único en ejercer ese derecho. De pie ante el estrado, el imputado volvió a declararse inocente.

Dijo que fue imputado por unos recortes del diario y, espera que se hiciera justicia. Seguidamente, Doro dijo que “no tenía nada” para decir al igual que Martínez.

Al turno de la imputada Zurita del Valle, también dijo que no tenía nada para agregar, solo que “espero justicia”. Luego de escuchar a cada uno de los imputados, el tribunal resolvió retirarse de la sala a deliberar el veredicto.