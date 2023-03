Champions League: todo lo que tenés que saber del sorteo de los cuartos de final

Los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League se confirmaron este miércoles luego de las victorias del Real Madrid y del Nápoli. Para dicha instancia, los cruces se definirán mediante un sorteo: ¿cuándo será?

En total, son tres representantes de Italia, dos del Reino Unido, uno de España y otro de Portugal.

Ellos son Milan, que eliminó a Tottenham; Inter, que venció a Porto; Nápoli, que se impuso al Eintracht Frankfurt; Manchester City, que avasalló al RB Leipzig; Chelsea, que dio vuelta la fase ante Borussia Dortmund; Bayern Múnich, que se hizo fuerte contra PSG; Real Madrid, que sacó ventaja contra Liverpool; y Benfica, que aplastó a Brujas.

El torneo más importante de Europa a nivel clubes avanza a paso firme con partidos espectaculares. Cada vez falta menos para la final en Estambul, en Turquía, que será el 10 de junio.

Ya finalizados los octavos de final, se inicia un nuevo capítulo, en donde el azar definirá cuáles serán los cruces desde la próxima instancia.

Cuándo es el sorteo de los cuartos de final de la Champions League

El sorteo de los enfrentamientos de los cuartos de final de la Champions League se realizará el próximo viernes 17 de marzo en Nyon, Suiza.

Octavos de final de la Champions League: cómo fueron los resultados

IDA

PSG vs Bayern Munich: 0-1.

Milan vs. Tottenham: 1-0.

Brujas vs. Benfica: 0-2.

Borussia Dortmund vs. Chelsea: 1-0.

Liverpool vs. Real Madrid: 2-5.

Frankfurt vs. Napoli: 0-2.

RB Leipzig vs. Manchester City: 1-1.

Inter vs. Porto: 1-0.

VUELTA

Benfica vs. Brujas: 5-1.

Chelsea vs. Borussia Dortmund: 2-0.

Bayern Múnich vs. PSG: 2-0.

Tottenham vs. Milan: 0-0.

Porto vs. Inter: 0-0.

Manchester City vs. RB Leipzig: 7-0.

Napoli vs. Frankfurt: 3-0.

Real Madrid vs. Liverpool: 1-0.