Gerardo Morales lanzó su precandidatura: "Ya es hora de que Cristina se vaya a su casa"

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales lanzó esta tarde su precandidatura a presidente y, con la oficialización de sus aspiraciones, se suma a la lista de dirigentes de Juntos por el Cambio que competirán por dirimir el nombre que represente a la principal coalición opositora.

"Esta situación que vive el país no moviliza. Nos dice que el desafío más importante es no solo cambiar el gobierno, sino también ponerle fin a un ciclo. Ya es hora de que Cristina (Fernández de Kirchner) se vaya a su casa. Cristina, dejá de intervenir en la política y te vas a tu casa", dijo Morales en su discurso frente a su militancia y la presencia de numerosos dirigentes del espacio.

"Lo que nos convoca es este desafío de dar vuelta la situación. Nos mueve el amor que tenemos por nuestro país y nuestro pueblo. Por eso lanzamos una campaña que tiene como objeto transformar la República Argentina".Tiene que ver con la situación a ctual que vive la Argentina. Cumplimos 40 años de democracia. En aquel momento era recuperar la vigencia de la ley, la constitución y juicio castigo de las fuerzas militares. Uno de los desafíos más importantes que tenemos es cómo nos paramos frente a un mundo que ha cambiado desde la pandemia y desde la invasión de Ucrania a Rusia", comentó.

En otro tramo, aseguró que "tenemos que poner en marcha un sistema educativo para el trabajo, la ciencia y la tecnología. El bachiller y comercial ya no alcanza. Tenemos que acudir a este desafío de cambiar la República Argentina por estos jóvenes y por los que se van del país. Tenemos que trabajar incansablemente".

"Es necesaria una política dura y firme para combatir la inseguridad y el narcotráfico. Son delitos federales, ¿qué hace el presidente? Apenas me haga cargo de la Presidencia lo primero que voy a hacer es atender la cuestión de Rosario porque es una mancha que se va a extender por la Argentina. Todos somos Rosario. No voy a mirara al costado, como no lo hice en Jujuy. Voy a afrontar y perseguir a los delincuentes. Hay que tener decisión política y coraje", exclamó el jujeño.

"Esto se logra con un Estado presente y fuerte. Esto es para quienes debaten la cuestión del Estado mínimo. Nosotros decimos Estado eficiente, que sea responsable y que no gaste más de lo que pueda. Pero que esté presente en la Seguridad, la Salud y en la Educación. Como radicales somos defensores de la escuela pública. Solo la Educación hace libre a las personas y a los pueblos", aportó.

"Somos el radicalismo del 2003, que no es solo un partido parlamentario, sino de gestión y gobierno. Acá están varios gobernadores: Gustavo (Valdés), Rody (Rodolfo Suarez)...Gobernamos bien Mendoza y Corrientes. Gobernamos más 412 municipios en Argentina. No nos vas a decir cómo poner la cara todos los días frente a nuestro pueblo", señaló.

Finalmente, cerró: "Estamos para dar vuelta la Argentina. Vamos a comandar los destinos de este país como lo sabemos hacer. Adelante, radicales".

Bajo la consigna "¿Qué pasaría si diéramos vuelta la Argentina?", según rezan varios afiches difundidos en la Ciudad, el actual gobernador jujeño es el único orador del evento.

En la previa al lanzamiento, el dirigente radical se mostró en recorridas por el interior del país expresando sus intenciones de conducir la Argentina. Para instalar su campaña electoral, su mensaje fue llamar a los argentinos a recuperar "la mística" perdida.

La noticia de su lanzamiento había sido dada a conocer días atrás durante un encuentro entre Morales, la conducción del Comité Nacional de la Corriente de Opinión Nacional (CON) y un nutrido grupo de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que se pronunciaron a favor de las aspiraciones del jujeño.