Tras abandonar la práctica de Boca en ambulancia, Ibarra pasará la noche internado

Cuando parecía que el entrenamiento matutino de Boca en el Predio de Ezeiza iba a transcurrir con total normalidad, Hugo Ibarra presentó un malestar que lo obligó a abandonar la práctica. El Negro sufrió un fuerte dolor de cabeza y sangrado de nariz que lo llevó a ser auxiliado por el cuerpo médico del plantel, que decidió trasladarlo a la guardia de una clínica cercana al centro deportivo xeneize. Desde la institución de la Ribera avisaron que solamente fue hospitalizado por precaución.

“Es de amplio conocimiento lo que le ocurrió a Hugo. Está bien, tranquilo, estuve con él en la habitación. Que su familia y los Bosteros estén tranquilos. Lo van a dejar un día internado por precaución. Más que responder preguntas, lo que vine a hacer es transmitir tranquilidad. Mañana seguramente nuestro entrenador va a estar en la cancha”, manifestó Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, en la puerta del Hospital Italiano de San Justo Agustín Rocca.

Los ayudantes de campo del entrenador, Leandro Gracián y Roberto Pompei, completaron las labores junto al resto de su cuerpo técnico. Los médicos xeneizes sostienen la hipótesis de un tema de presión, por lo que quisieron descartar cualquier tipo de cuadro que revistiera gravedad y optaron por un análisis completo para su tranquilidad.

Chicho amplió: “Por lo que dicen los médicos será solamente una noche, pero es más por precaución que otra situación. Está muy bien, tranquilo. Mañana va a estar -queriendo Dios- en la práctica trabajando, entrenando. No pasa nada, está muy bien. Lo que le pasó, le puede pasar a cualquiera. No soy yo el indicado para hablar de un parte médico, no tengo que ser yo, pero se va a sacar el parte. Suena repetitivo, pero es lo que tengo para decir. Hugo está muy bien, tranquilidad”.

La alarma se encendió en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza cuando una ambulancia ingresó al mismo, considerando que las instalaciones disponen de salas médicas con primeros auxilios, entre otras cuestiones más específicas destinadas al deporte. En las próximas horas Boca informará a través de un parte médico su estado de salud.

Boca disputó su último partido el domingo por la noche frente a Banfield en condición de visitante. Tras el 1-0 en contra, el Negro declaró: “El primer responsable soy yo, no encontramos la dinámica del partido, costó tener la pelota, ser precisos. De una pelota parada nos hicieron el gol. Tenemos que tener tranquilidad. Falta mucho. El nivel de juego es un tema a resolver de mi parte”.

Al día siguiente, el plantel gozó de una jornada libre para reponer energías y fue citado para el martes por la mañana, donde se desarrolló un entrenamiento matutino en el que el técnico no presentó síntomas de ningún tipo. A primera hora de la mañana de este miércoles, acudió al Predio de Ezeiza en su vehículo junto a su hijo Thiago (juega en las inferiores) pero en el transcurso de las horas fue sintiendo el malestar que derivó en su internación.

La descompostura del formoseño de 48 años llamó la atención a más de uno ya que se encuentra en perfecto estado de salud, incluso dando muestras de su impecable estado físico cada vez que participó de un partido con el equipo Senior boquense.

En lo que respecta al calendario de Boca, el próximo domingo será el siguiente compromiso por la Liga Profesional: por la Fecha 8, frente a Instituto de Córdoba en la Bombonera (arrancará a las 19). Más tarde, los de la Ribera afrontarán su duelo por los 32avos de final de la Copa Argentina contra Olimpo de Bahía Blanca el sábado 25 de marzo en Chaco (desde las 20.10), luego visitarán a Barracas Central y recibirán a Colón de Santa Fe (con fechas a confirmar). En el horizonte figura el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se iniciará la primera semana de abril (el 27/3 será el sorteo).

¿SE VIENEN CAMBIOS EN BOCA?

En el entretiempo de la caída ante el Taladro, cuando el encuentro ya estaba 0-1, el entrenador xeneize ensayó dos modificaciones: Cristian Medina y Equi Fernández reemplazaron a Pol Fernández y Óscar Romero. En busca de mayor volumen de juego en la mitad de la cancha, el DT mantuvo el sistema 4-3-3 pero varió a los intérpretes. Sin grandes luces, Boca mejoró y casi termina arrancándole un empate a los banfileños. Ahora, ambos futbolistas cuentan con chances de entrar de titulares. Y no son los únicos.

Por bajo nivel, los otros apuntados en el once son Luis Advíncula, Frank Fabra, Alan Varela y Sebastián Villa. Aparecen como sustitutos naturales en sus respectivas posiciones Marcelo Weigandt, Agustín Sandez, Martín Payero y Norberto Briasco. No es seguro que el Negro lleve a cabo los seis cambios a la vez, aunque por lo menos en los siguientes entrenamientos analizará estas alternativas ya que los “fijos” parecen estar claros: Chiquito Romero, la zaga central con Bruno Valdez y Nicolás Figal, el picante Luca Langoni y -al menos por ahora- Darío Benedetto.

El cuerpo técnico cuenta con varias horas más para examinar a sus dirigidos y sacar conclusiones antes de la cita del domingo en la Bombonera que arrancará a las 19. Si Ibarra se decide a patear el tablero y cambiar a más de medio equipo, Boca saldría con la siguiente alineación: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Agustín Sandez; Cristian Medina, Equi Fernández, Martín Payero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco.